Holt der ÖSV eine Biathlon-Trainer-Ikone an Bord?

In Österreichs Biathlon-Team stehen nach den Rücktritten der beiden Aushängeschilder Lisa Hauser und Simon Eder weitere personelle Änderungen an.

Im seit Jahren schwächelnden Männer-Team könnte laut "Krone" Felian Schubert das Amt des Cheftrainers übernehmen und Ludwig Gredler ablösen. Schubert ist ehemaliger Langläufer, der Deutsche arbeitete bisher an der Schwerpunktschule in Eisenerz.

Zudem soll Wolfgang Pichler, einer der erfolgreichsten Biathlon-Trainer überhaupt, als Berater an Bord geholt werden. Der 71-jährige Deutsche war zuletzt im bulgarischen Team tätig, mit dem er eine Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen bejubelte.

Kritik an Sumann wächst

Indes soll sich der ÖSV aus Spargründen von mehreren, hoch angesehenen Mitarbeitern getrennt haben - nicht sehr zur Freude der Sportler:innen.

Dem Bericht zufolge sollen sich 16 Athlet:innen an ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher gewandt und diesen um Hilfe gebeten haben, weil sie mit den Entscheidungen von Biathlon-Spartenchef Christoph Sumann unzufrieden seien.