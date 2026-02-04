Die 30 besten Wintersportler Österreichs aller Zeiten

Österreich hatte in seiner reichen Skisport-Geschichte viele Helden, doch es ist schwer, eine größere Legende zu finden als Hermann Maier.

Der Salzburger legte eine Karriere hin, die kein Hollywood-Drehbuchautor besser hätte schreiben können. Als Kind als zu schmächtig abgestempelt, flog er aus allen ÖSV-Kadern. Maier arbeitete stattdessen als Maurer und trainierte nebenbei weiter fleißig Skifahren.

1996, im Alter von 23 Jahren, wurde der ÖSV wieder auf ihn aufmerksam, nachdem er als Vorläufer des Weltcup-Riesenslaloms in Flachau mit einer starken Zeit aufzeigte. Nur einen Monat später war Maier plötzlich im Weltcup am Start. 1997 gewann er in Garmisch sein erstes Weltcup-Rennen, und in der Folgesaison war er auf einmal der beste Skifahrer der Welt.

Zwischen 1998 und 2001 gewann Maier drei Mal den Gesamtweltcup, wurde 1999 zwei Mal Weltmeister (Abfahrt, Super-G) und 1998 zwei Mal Olympiasieger (Super-G, Riesentorlauf). Vor allem bei den Spielen in Nagano sorgte er für eine österreichische Sternstunde, als er zunächst in der Abfahrt grausam zu Sturz kam, wie durch ein Wunder unverletzt blieb, und nur drei Tage später im Super-G zu Gold fuhr.

2001 wurde Maiers Erfolgslauf vorübergehend gestoppt, nachdem er bei einem Motorradunfall fast aus dem Leben gerissen wurde. Eine Beinamputation stand im Raum, doch der "Herminator" kämpfte sich zurück, wurde 2003/04 ein viertes Mal Gesamtweltcupsieger und 2005 nochmal Weltmeister im Riesentorlauf.

2009 beendete er seine Karriere schließlich mit 54 Weltcupsiegen - nur ein Österreicher hat mehr...

#1 - Marcel Hirscher

315 Punkte