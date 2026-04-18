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Endlich schmerzfrei? ÖSV-Läuferin ließ sich operieren

Eine Operation am Schienbein soll dafür sorgen, dass die Speed-Spezialistin künftig wieder voll angreifen kann.

Endlich schmerzfrei? ÖSV-Läuferin ließ sich operieren Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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In Val di Fassa durfte Vanessa Nussbaumer im März 2026 erstmals nach vier Jahren Unterbrechung wieder im Skiweltcup Rennen bestreiten.

Für Punkte reichte es zwar nicht, dafür war es ein großer Meilenstein für die 27-jährige Vorarlbergerin, die sich 2023 beim Abfahrtstraining in Copper Mountain Schien- und Wadenbein im rechten Unterschenkel brach, und seither um den Anschluss kämpfte.

Nun macht Nussbaumer jedoch wieder einen Schritt zurück, um künftig hoffentlich mehrere Schritte nach vorne machen zu können. Wie die Speed-Spezialistin via Instagram vermeldet, ließ sie sich ein weiteres Mal am Schienbein operieren.

"Hoffentlich ist das der Schritt, um nach zweieinhalb Jahren endlich schmerzfrei zu sein", meint Nussbaumer, die in der vergangenen Saison im Europacup ein Mal aufs Stockerl raste - beim Super-G in St. Anton wurde sie Dritte.

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