Alaba: Was der gesetzte Kapitän dem ÖFB-Team bringt

Nur ist Real Madrid halt keine Aufbaustation für Fußballer, deren Körper alters- und verletzungshistorienbedingt nicht mehr in der Regelmäßigkeit funktionieren, in der sich das Sportdirektoren und Trainer wünschen. Das ist der Eigendefinition nach der größte und beste Klub der Welt.

Alaba kämpfte immer wieder mit Wadenproblemen. Es wäre übertrieben, zu schreiben, er lief gelegentlich für das "weiße Ballett" auf. Sechs Mal Startelf, in Summe 575 Spielminuten.

Der letzte Tanz, alle Songs

Zur Einordnung: In den Länderspielen seit Sommer 2025 war der ÖFB-Star nur zwölf Minuten weniger im Einsatz – und selbst da hat er drei Partien verpasst und kam in einem nur als Einwechselspieler.

Vor diesem Hintergrund ist es erstaunlich, dass der Familienvater in allen drei Gruppenspielen als Kapitän das ÖFB-Team aufs Feld geführt hat, sich keine Pause gönnt, sich durchbeißt.

Aber gut, realistisch gesehen ist es sein letzter großer Tanz mit diesem Nationalteam. Da lässt du keinen Song aus.

Der Leader und sein Stellenwert

Nach dem Auftakt gegen Jordanien sprach er von einem "wirklich sehr, sehr speziellen Tag".

In allen drei Gruppenspielen war für den Mann, der vor dem Algerien-Spiel seinen 34. Geburtstag feierte, nach rund einer Stunde Schluss. Mehr gibt die Wade derzeit nicht her.

Dass der Leader dieses Teams seine Kollegen besser macht, steht außer Zweifel. Abseits des Rasens sowieso – der erfahrene Anführer, der in seiner Karriere schon so viel erlebt hat, seine Kollegen emotional und mit Schmäh packen kann.