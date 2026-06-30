WM 2026: Krawalle in Den Haag nach Marokko-Sieg

Nach dem Sieg gegen die Niederlande bei der Fußball-WM im Elfmeterschießen (zu den Highlights>>>) ist es in Den Haag bei Feiern von Anhängern von Marokko nach Angaben der Polizei vereinzelt zu Zusammenstößen gekommen.

Beamte seien mit Steinen und Feuerwerkskörpern beworfen worden. Fans hätten Straßen blockiert und den Verkehr behindert.

Polizei griff ein

Die Polizei griff anschließend ein und setzte auch einen Wasserwerfer ein. 13 Menschen seien festgenommen worden. Nach dem Sieg von Marokko waren spontan Hunderte von Fans in mehreren niederländischen Städten auf die Straße gegangen.

In Amsterdam, Utrecht und Den Haag fuhren Autos hupend durch die Straßen. Fans jubelten und feierten ausgelassen.