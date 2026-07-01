"Zeit für neues Kapitel!" - Colturi schlägt neuen Weg ein

Die Vorbereitungen für die nächste Saison sind bei den Skifahrern im Gange! Bei einigen kommt es zu Material-Veränderungen.

So auch bei Lara Colturi. Die Albanerin trennt sich von ihrem Ausrüster "Blizzard-Tecnica".

Auf Instagram bedankt sich die 19-Jährige für die Zeit und schreibt: "Es ist Zeit für ein neues Kapitel. Seid gespannt!"

Vier Podestplätze letzte Saison

In der vergangenen Saison jubelte Colturi viermal über ein Podest im Weltcup. Am Semmering wurde sie Dritte im Slalom, ebenso in Copper Mountain. In Levi und in Gurgl belegte sie Rang zwei. Insgesamt reichte es im Slalom-Weltcup für Rang sieben.

Mit welcher Marke sie kommenden Winter zu sehen sein wird, steht noch nicht fest.