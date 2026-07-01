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Markus Eisenbichler wechselt zum ÖSV!

Der mehrfache Skisprung-Weltmeister wird in Zukunft das ÖSV-Betreuerteam unterstützen. Dabei wird er vor allem am Material tüfteln.

Markus Eisenbichler wechselt zum ÖSV! Foto: © IMAGO / Ulrich Wagner
Textquelle: © LAOLA1
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Österreichs Nordische Kombinierer dürfen in Zukunft auf die Unterstützung eines ehemaligen Skisprung-Weltmeisters zählen!

Markus Eisenbichler gibt seinen Job bei "Eurosport" als TV-Experte ab und kümmert sich nun um das Material von Lamparter und dem restlichen Team.

"Die Bereiche Flug und Material waren schon immer mein Steckenpferd", wird Eisenbichler zitiert.

Damit wird er nach seinem Rücktritt im März 2025 erstmals einen Posten solcher Art übernehmen. Zudem soll er auch in die Material-Entwicklung eingebunden werden.

Liegl: "Hätten keinen besseren finden können"

"Markus verfügt über viel Erfahrung und enormes Know-How. Wir hätten keinen besseren finden können", schwärmt der Sportliche Leiter Florian Liegl.

Auch Trainer Christoph Bieler zeigt sich begeistert: "Wir hatten schon viele interessante Gespräche."

Für den Materialchef Balthasar Schneider war das Interesse von Eisenbichler schon immer klar. "Markus war schon immer ein Tüftler", erzählt er.

Der 35-jährige Deutsche holte in seiner aktiven Karriere als Skispringer ein Mal Bronze bei den Olympischen Spielen, drei Skiflug-WM-Medaillen und sieben WM-Medaillen (6x Gold, 1x Bronze).

Im Weltcup feierte er drei Einzelsiege und sprang insgesamt bewerbsübergreifend 55 Mal aufs Podest.

Die 20 Nordischen Kombinierer mit den meisten Weltcup-Siegen

#19 - Fabian Rießle (Deutschland) - 9 Weltcupsiege
#19 - Fred Borre Lundberg (Norwegen) - 9 Weltcupsiege

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