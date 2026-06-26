"Ist sicher besser" - Odermatt über FIS-Amtswechsel erleichtert

Mit einem neuen FIS-Präsidenten scheint langsam Ruhe im Skisport einzukehren.

Der Liechtensteiner Alexander Opselt löste zuletzt Johan Eliasch an der Spitze ab. Das sorgt bei vielen für Erleichterung.

Zuvor äußerten einige Verbände und Sportler Kritik am langjährigen Vorsitzenden und seiner Führungsweise. So auch Marco Odermatt (mehr dazu >>>).

Der Schweizer Skistar meldet sich nun nach dem Wechsel an der Spitze zu Wort: "Auf eine andere Art wäre es vielleicht auch spannend gewesen, wenn es richtig geknallt hätte und eine ganz neue Tour gestartet wäre oder weiß der 'Gugger' was - aber so ist es sicher besser", sagt er gegenüber dem "Blick".

Odermatt gegen Südamerika-Rennen

Mit dem Amtswechsel kamen bereits Ideen über neue Renndestinationen auf. So war zuletzt von möglichen Bewerbern in Südamerika vor dem eigentlichen Saisonstart die Rede, diesem Vorschlag kann der 28-Jährige jedoch wenig abgewinnen.

"Wenn wir dort starten, müssten wir praktisch Mai, Juni, Juli schon durchtrainieren. Und der Break während dieser Monate tut uns eigentlich allen sehr gut. Deshalb bin ich da nicht der große Befürworter", erklärt er.