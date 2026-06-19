Lehmann nach Rücktritt mit neuer Aufgabe bei der FIS

Umstrukturierung bei der FIS.

Nachdem Alexander Ospelt vergangenen Freitag in Belgrad zum neuen FIS-Präsidenten gewählt wurde, gibt es weitere personelle Veränderungen.

Zuletzt hatte Michel Vion seinen Rücktritt als Generalsekretär angekündigt, Ex-CEO Urs Lehmann, der am 5. Juni von seinem Amt zurücktrat, soll vorerst übernehmen. Er wird ab dem 1. Juli als interimistischer Generalsekretär tätig sein, bis Ende März 2027.

Die nun vereinbarte Regelung mit dem früheren Schweizer Ski-Präsidenten Lehmann entspreche der neunmonatigen Kündigungsfrist seines bestehenden Arbeitsvertrags.

Bis dahin wird die FIS ein Bewerbungsverfahren für den Posten als Generalsekretär haben. Auch die finanzielle Situation der FIS soll von einer Arbeitsgruppe geprüft werden.