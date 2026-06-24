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F1-GP von Österreich 2026: Zeitplan & komplettes Fan-Programm

F1 Spielberg 2026: Der komplette Zeitplan von Donnerstag bis Sonntag! Erfahre alles zu F1-Sessions, Pit Lane Walk, Styrian Green Carpet & Fan-Partys.

F1-GP von Österreich 2026: Zeitplan & komplettes Fan-Programm Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Das Motorsport-Highlight des Jahres steht vor der Tür! Vom 25. bis 28. Juni 2026 verwandelt sich der Red Bull Ring in Spielberg in eine riesige Festivalbühne.

Wer zum Großen Preis von Österreich reist, bekommt neben der Action auf dem Asphalt ein gewaltiges Rahmenprogramm geboten.

Damit du kein Highlight verpasst, gibt es hier die Termine für alle Fans abseits der F1-Sessions:

  • Hautnah an den Stars: Am Donnerstag und Freitag hast du in der F1 Fan Zone bei den Meet the Drivers-Sessions die Chance auf Autogramme der Piloten. Das absolute Fan-Highlight wartet am Sonntagvormittag vor dem Welcome Center: Beim Styrian Green Carpet nehmen sich die F1-Fahrer am roten Teppich ausgiebig Zeit für Selfies.

  • Blick hinter die Kulissen: Am Donnerstag gewährt der Public Pit Lane Walk einen exklusiven Einblick direkt in die Boxengasse der Königsklasse.

  • Action am Himmel und auf der Strecke: Am Freitag und Samstag sorgen die Red Bull Drift Shows für rauchende Reifen auf dem Asphalt. Am Sonntag stimmt das spektakuläre Flying Bulls Air Display unmittelbar vor dem Rennstart um 15:00 Uhr auf den Grand Prix ein.

  • Festivalstimmung pur: Nach den Sessions geht die Party erst richtig los. In der F1 Fan Zone legen Top-DJs wie Toby Romeo und David Puentez auf, am Samstagabend wartet zudem das Live-Konzert von LaBrassBanda. Wer es traditioneller mag, feiert im Steiermark Village bei zünftiger Live-Musik von den Edlseern oder nordwand. bis in die Nacht.

Alle Uhrzeiten und Programmpunkte zu den vier Tagen findest du in der folgenden Detailübersicht!

Donnerstag, 25. Juni 2026:

Uhrzeit

Location / Serie

Programm / Session

12:00 - 20:00

F1 Fan Zone

Öffnungszeiten allgemein

12:00 - 20:00

Steiermark Village

Öffnungszeiten allgemein

12:01 - 20:00

F1 Fan Zone

Musik mit DJ Feybl

12:30 - 14:30

Steiermark Village

Live-Musik: Schwarzkogel Trio

14:30 - 17:00

Steiermark Village

Live-Musik: Edelgroove

15:20 - 17:40

Rennstrecke

Public Pit Lane Walk (Nur mit F1-Ticket + Pit Lane Ticket)

15:30 - 15:40

F1 Fan Zone

Meet Zhou Guanyu*

15:40 - 15:55

F1 Fan Zone

Meet the Drivers* – Formula 2

15:55 - 16:10

F1 Fan Zone

Meet the Drivers* – Formula 3

16:30 - 17:00

F1 Fan Zone

Podiumsdiskussion* – Frauen im Motorsport

17:00 - 17:30

F1 Fan Zone

Meet the Drivers* – Porsche Mobil 1 Supercup

17:00 - 19:30

Steiermark Village

Live-Musik: Die Obersteirer

17:30 - 17:50

F1 Fan Zone

Podiumsdiskussion* – Renningenieure, Strategen & Trainer

17:50 - 18:00

F1 Fan Zone

Meet Marc Gené*

Freitag, 26. Juni 2026

Uhrzeit

Location / Serie

Programm / Session

08:00 - 22:30

F1 Fan Zone

Öffnungszeiten allgemein

08:00 - 22:30

Steiermark Village

Öffnungszeiten allgemein

09:00 - 14:50

F1 Fan Zone

Musik mit DJ Feybl

09:10 - 18:20

F1 Fan Zone

Entertainment Parade

09:30 - 11:30

Steiermark Village

Live-Musik: Trippl Musi

09:30 - 11:30

Steiermark Village

Brauchtum/Tanz: TV Rossecker

09:55 - 10:40

Rennstrecke (F3)

FIA Formula 3 – Training

11:05 - 11:50

Rennstrecke (F2)

FIA Formula 2 – Training

11:20 - 12:10

F1 Fan Zone

Meet the Drivers* – Formula 1 (Fahrer-Treffen)

11:30 - 13:20

Steiermark Village

Live-Musik: Steira Herz

13:30 - 14:30

Rennstrecke (F1)

Formula 1 – 1. Freies Training

14:30 - 16:40

Steiermark Village

Live-Musik: Berglandpower

14:40 - 14:50

Rennstrecke

Red Bull Drift Show

15:00 - 15:30

Rennstrecke (F3)

FIA Formula 3 – Qualifying

15:20 - 15:40

F1 Fan Zone

Meet the Team Principals* (Teamchefs-Treffen)

15:40 - 17:00

F1 Fan Zone

Live-Act: JUSTFRÄNDS

15:55 - 16:25

Rennstrecke (F2)

FIA Formula 2 – Qualifying

17:00 - 18:00

Rennstrecke (F1)

Formula 1 – 2. Freies Training

18:00 - 19:15

F1 Fan Zone

Live-Act: House Gospel Choir

18:00 - 19:35

Steiermark Village

Live-Musik: Die Steirerkanonen

18:35 - 19:20

Rennstrecke

Porsche Mobil 1 Supercup – Training

19:15 - 20:30

F1 Fan Zone

Live-DJ: Toby Romeo

19:40 - 21:15

Steiermark Village

Live-Musik: nordwand.

20:30 - 22:00

F1 Fan Zone

Live-DJ: David Puentez

21:15 - 22:00

Steiermark Village

Live-DJ: DJ Admin

*) Änderungen bei den F1-Auftritten vorbehalten.

Samstag, 27. Juni 2026

Uhrzeit

Location / Serie

Programm / Session

08:00 - 22:30

F1 Fan Zone

Öffnungszeiten allgemein

08:00 - 22:30

Steiermark Village

Öffnungszeiten allgemein

08:50 - 20:30

F1 Fan Zone

Entertainment Parade

09:00 - 11:00

Steiermark Village

Live-Musik: Brandl Geigenmusi

09:00 - 11:00

Steiermark Village

Live-Musik: Steira 7

09:00 - 11:00

Steiermark Village

Brauchtum/Schuhplattler: Koglhofer Plattlermädls

09:10 - 14:30

F1 Fan Zone

Live-DJ: Just Julian

10:05 - 10:50

Rennstrecke (F3)

FIA Formula 3 – Sprintrennen (21 Rd. oder 40 Min. + 1 Rd.)

10:10 - 11:10

F1 Fan Zone

Meet the Drivers* – Formula 1 (Fahrer-Treffen)

10:20 - 10:30

F1 Fan Zone

Meet Hannah Schmitz* (Red Bull Chefstrategin)

11:00 - 14:30

Steiermark Village

Live-Musik: Die Seetaler

11:20 - 11:50

Rennstrecke

Porsche Mobil 1 Supercup – Qualifying

11:55 - 12:05

Rennstrecke

Red Bull Drift Show

12:30 - 13:30

Rennstrecke (F1)

Formula 1 – 3. Freies Training

13:40 - 13:50

Rennstrecke

Red Bull Drift Show

14:15 - 15:05

Rennstrecke (F2)

FIA Formula 2 – Sprintrennen (28 Rd. oder 45 Min. + 1 Rd.)

14:30 - 15:45

F1 Fan Zone

Live-Act: Damo Uknow

14:30 - 15:50

Steiermark Village

Live-Musik: Fohnsdorfer Geigenmusi

14:30 - 15:50

Steiermark Village

Live-Musik: Murtal 5

16:00 - 17:00

Rennstrecke (F1)

Formula 1 – Qualifying (Kampf um die Pole)

17:00 - 18:45

F1 Fan Zone

Live-DJ: Rudy MC

17:00 - 19:00

Steiermark Village

Live-Musik: Hammerstoak

17:50 - 18:20

Rennstrecke

Red Bull Legends Parade – Warm-up

19:00 - 20:00

F1 Fan Zone

Live-Act: Karussell

19:15 - 21:15

Steiermark Village

Live-Musik: Die Hafendorfer

*) Änderungen bei den F1-Auftritten vorbehalten.

Sonntag, 28. Juni 2026

Uhrzeit

Location / Serie

Programm / Session

07:00 - 20:00

F1 Fan Zone

Öffnungszeiten allgemein

07:00 - 20:00

Steiermark Village

Öffnungszeiten allgemein

07:40 - 17:20

F1 Fan Zone

Entertainment Parade

08:00 - 09:00

F1 Fan Zone

Frühschoppen mit Blasmusikkapelle

08:00 - 10:30

Steiermark Village

Live-Musik: Lederhosen

08:00 - 10:30

Steiermark Village

Live-Musik: Steira 7

08:00 - 10:30

Steiermark Village

Live-Musik: Florianer Tanzbodenmusi

08:40 - 09:30

Rennstrecke (F3)

FIA Formula 3 – Hauptrennen (26 Rd. oder 45 Min. + 1 Rd.)

09:00 - 11:00

Vor dem Welcome Center

Styrian Green Carpet (Fan-Highlight: F1-Stars am roten Teppich)

09:00 - 17:30

F1 Fan Zone

Live-DJ: Just Julian

10:10 - 11:15

Rennstrecke (F2)

FIA Formula 2 – Hauptrennen (40 Rd. oder 60 Min. + 1 Rd.)

10:30 - 12:45

Steiermark Village

Live-Musik: Wolkenlos

11:30 - 12:00

F1 Fan Zone

Red Bull Dance Your Style

11:55 - 12:30

Rennstrecke

Porsche Mobil 1 Supercup – Rennen (18 Rd. oder 30 Min. + 1 Rd.)

12:30 - 12:50

Rennstrecke

Red Bull Legends Parade

12:45 - 14:30

Steiermark Village

Live-Musik: Die Edlseer

13:00 - 13:30

Rennstrecke (F1)

Drivers‘ Parade (Fahrerparade der Formel 1)

13:50 - 14:18

Rennstrecke

Flying Bulls Air Display (Flugshow)

14:44 - 14:46

Rennstrecke

Nationalhymne (Pre-Race-Zeremonie)

14:44 - 14:47

Rennstrecke

Fahnen-Überflug und Vorbeiflug aller Luftfahrzeuge

15:00 - 17:00

Rennstrecke (F1)

Formula 1 – Grand Prix von Österreich (71 Runden oder 120 Min.)

17:00 - 19:30

Steiermark Village

Live-Musik: Die Fürsten

*) Änderungen bei den F1-Auftritten vorbehalten.

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