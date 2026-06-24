F1-GP von Österreich 2026: Zeitplan & komplettes Fan-Programm

Donnerstag, 25. Juni 2026:
Uhrzeit
Location / Serie
Programm / Session
12:00 - 20:00
F1 Fan Zone
Öffnungszeiten allgemein
12:00 - 20:00
Steiermark Village
Öffnungszeiten allgemein
12:01 - 20:00
F1 Fan Zone
Musik mit DJ Feybl
12:30 - 14:30
Steiermark Village
Live-Musik: Schwarzkogel Trio
14:30 - 17:00
Steiermark Village
Live-Musik: Edelgroove
15:20 - 17:40
Rennstrecke
Public Pit Lane Walk (Nur mit F1-Ticket + Pit Lane Ticket)
15:30 - 15:40
F1 Fan Zone
Meet Zhou Guanyu*
15:40 - 15:55
F1 Fan Zone
Meet the Drivers* – Formula 2
15:55 - 16:10
F1 Fan Zone
Meet the Drivers* – Formula 3
16:30 - 17:00
F1 Fan Zone
Podiumsdiskussion* – Frauen im Motorsport
17:00 - 17:30
F1 Fan Zone
Meet the Drivers* – Porsche Mobil 1 Supercup
17:00 - 19:30
Steiermark Village
Live-Musik: Die Obersteirer
17:30 - 17:50
F1 Fan Zone
Podiumsdiskussion* – Renningenieure, Strategen & Trainer
17:50 - 18:00
F1 Fan Zone
Meet Marc Gené*
Freitag, 26. Juni 2026
Uhrzeit
Location / Serie
Programm / Session
08:00 - 22:30
F1 Fan Zone
Öffnungszeiten allgemein
08:00 - 22:30
Steiermark Village
Öffnungszeiten allgemein
09:00 - 14:50
F1 Fan Zone
Musik mit DJ Feybl
09:10 - 18:20
F1 Fan Zone
Entertainment Parade
09:30 - 11:30
Steiermark Village
Live-Musik: Trippl Musi
09:30 - 11:30
Steiermark Village
Brauchtum/Tanz: TV Rossecker
09:55 - 10:40
Rennstrecke (F3)
FIA Formula 3 – Training
11:05 - 11:50
Rennstrecke (F2)
FIA Formula 2 – Training
11:20 - 12:10
F1 Fan Zone
Meet the Drivers* – Formula 1 (Fahrer-Treffen)
11:30 - 13:20
Steiermark Village
Live-Musik: Steira Herz
13:30 - 14:30
Rennstrecke (F1)
Formula 1 – 1. Freies Training
14:30 - 16:40
Steiermark Village
Live-Musik: Berglandpower
14:40 - 14:50
Rennstrecke
Red Bull Drift Show
15:00 - 15:30
Rennstrecke (F3)
FIA Formula 3 – Qualifying
15:20 - 15:40
F1 Fan Zone
Meet the Team Principals* (Teamchefs-Treffen)
15:40 - 17:00
F1 Fan Zone
Live-Act: JUSTFRÄNDS
15:55 - 16:25
Rennstrecke (F2)
FIA Formula 2 – Qualifying
17:00 - 18:00
Rennstrecke (F1)
Formula 1 – 2. Freies Training
18:00 - 19:15
F1 Fan Zone
Live-Act: House Gospel Choir
18:00 - 19:35
Steiermark Village
Live-Musik: Die Steirerkanonen
18:35 - 19:20
Rennstrecke
Porsche Mobil 1 Supercup – Training
19:15 - 20:30
F1 Fan Zone
Live-DJ: Toby Romeo
19:40 - 21:15
Steiermark Village
Live-Musik: nordwand.
20:30 - 22:00
F1 Fan Zone
Live-DJ: David Puentez
21:15 - 22:00
Steiermark Village
Live-DJ: DJ Admin
*) Änderungen bei den F1-Auftritten vorbehalten.
Samstag, 27. Juni 2026
Uhrzeit
Location / Serie
Programm / Session
08:00 - 22:30
F1 Fan Zone
Öffnungszeiten allgemein
08:00 - 22:30
Steiermark Village
Öffnungszeiten allgemein
08:50 - 20:30
F1 Fan Zone
Entertainment Parade
09:00 - 11:00
Steiermark Village
Live-Musik: Brandl Geigenmusi
09:00 - 11:00
Steiermark Village
Live-Musik: Steira 7
09:00 - 11:00
Steiermark Village
Brauchtum/Schuhplattler: Koglhofer Plattlermädls
09:10 - 14:30
F1 Fan Zone
Live-DJ: Just Julian
10:05 - 10:50
Rennstrecke (F3)
FIA Formula 3 – Sprintrennen (21 Rd. oder 40 Min. + 1 Rd.)
10:10 - 11:10
F1 Fan Zone
Meet the Drivers* – Formula 1 (Fahrer-Treffen)
10:20 - 10:30
F1 Fan Zone
Meet Hannah Schmitz* (Red Bull Chefstrategin)
11:00 - 14:30
Steiermark Village
Live-Musik: Die Seetaler
11:20 - 11:50
Rennstrecke
Porsche Mobil 1 Supercup – Qualifying
11:55 - 12:05
Rennstrecke
Red Bull Drift Show
12:30 - 13:30
Rennstrecke (F1)
Formula 1 – 3. Freies Training
13:40 - 13:50
Rennstrecke
Red Bull Drift Show
14:15 - 15:05
Rennstrecke (F2)
FIA Formula 2 – Sprintrennen (28 Rd. oder 45 Min. + 1 Rd.)
14:30 - 15:45
F1 Fan Zone
Live-Act: Damo Uknow
14:30 - 15:50
Steiermark Village
Live-Musik: Fohnsdorfer Geigenmusi
14:30 - 15:50
Steiermark Village
Live-Musik: Murtal 5
16:00 - 17:00
Rennstrecke (F1)
Formula 1 – Qualifying (Kampf um die Pole)
17:00 - 18:45
F1 Fan Zone
Live-DJ: Rudy MC
17:00 - 19:00
Steiermark Village
Live-Musik: Hammerstoak
17:50 - 18:20
Rennstrecke
Red Bull Legends Parade – Warm-up
19:00 - 20:00
F1 Fan Zone
Live-Act: Karussell
19:15 - 21:15
Steiermark Village
Live-Musik: Die Hafendorfer
*) Änderungen bei den F1-Auftritten vorbehalten.
Sonntag, 28. Juni 2026
Uhrzeit
Location / Serie
Programm / Session
07:00 - 20:00
F1 Fan Zone
Öffnungszeiten allgemein
07:00 - 20:00
Steiermark Village
Öffnungszeiten allgemein
07:40 - 17:20
F1 Fan Zone
Entertainment Parade
08:00 - 09:00
F1 Fan Zone
Frühschoppen mit Blasmusikkapelle
08:00 - 10:30
Steiermark Village
Live-Musik: Lederhosen
08:00 - 10:30
Steiermark Village
Live-Musik: Steira 7
08:00 - 10:30
Steiermark Village
Live-Musik: Florianer Tanzbodenmusi
08:40 - 09:30
Rennstrecke (F3)
FIA Formula 3 – Hauptrennen (26 Rd. oder 45 Min. + 1 Rd.)
09:00 - 11:00
Vor dem Welcome Center
Styrian Green Carpet (Fan-Highlight: F1-Stars am roten Teppich)
09:00 - 17:30
F1 Fan Zone
Live-DJ: Just Julian
10:10 - 11:15
Rennstrecke (F2)
FIA Formula 2 – Hauptrennen (40 Rd. oder 60 Min. + 1 Rd.)
10:30 - 12:45
Steiermark Village
Live-Musik: Wolkenlos
11:30 - 12:00
F1 Fan Zone
Red Bull Dance Your Style
11:55 - 12:30
Rennstrecke
Porsche Mobil 1 Supercup – Rennen (18 Rd. oder 30 Min. + 1 Rd.)
12:30 - 12:50
Rennstrecke
Red Bull Legends Parade
12:45 - 14:30
Steiermark Village
Live-Musik: Die Edlseer
13:00 - 13:30
Rennstrecke (F1)
Drivers‘ Parade (Fahrerparade der Formel 1)
13:50 - 14:18
Rennstrecke
Flying Bulls Air Display (Flugshow)
14:44 - 14:46
Rennstrecke
Nationalhymne (Pre-Race-Zeremonie)
14:44 - 14:47
Rennstrecke
Fahnen-Überflug und Vorbeiflug aller Luftfahrzeuge
15:00 - 17:00
Rennstrecke (F1)
Formula 1 – Grand Prix von Österreich (71 Runden oder 120 Min.)
17:00 - 19:30
Steiermark Village
Live-Musik: Die Fürsten
*) Änderungen bei den F1-Auftritten vorbehalten.