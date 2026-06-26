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Nahe der Heimat: ter Stegen hat wohl neue Aufgabe gefunden

Seit 2014 steht der einstige deutsche Nationaltorhüter bei den Katalanen unter Vertrag. Nun bahnt sich ein erneuter Abschied an.

Nahe der Heimat: ter Stegen hat wohl neue Aufgabe gefunden Foto: © IMAGO / NurPhoto
Textquelle: © LAOLA1
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Seit Sommer 2014 steht Marc-André ter Stegen beim FC Barcelona unter Vertrag, bis 2028 ist das Arbeitspapier noch von Gültigkeit.

423 Mal kam der 44-fache deutsche Nationalspieler dabei zum Einsatz. In der vergangenen Spielzeit wurde er an den FC Girona ausgeliehen, aufgrund einer Verletzung absolvierte er aber nur zwei Partien.

Nahe der Heimat

Vor allem Michel, damals Trainer bei Girona, soll ein großer ter-Stegen-Fan gewesen sein. Dieser ist nun bei Ajax Amsterdam Cheftrainer.

Wie "as" berichtet, soll der 34-Jährige daher in Bälde in der niederländischen Hauptstadt anheuern. Demnach soll ter Stegen für eine Saison an Ajax ausgeliehen werden.

Damit wäre der Mönchengladbacher wieder deutlich näher an seiner Heimat.

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