Formel 1 in Spielberg: Alle Infos zur idealen Anreise

Es ist wieder so weit! Die Formel 1 macht am Red Bull Ring in Spielberg Halt. Alle Sessions im LIVE-Ticker >>>

Auch in diesem Jahr werden zum Motorsport-Highlight in der Steiermark wieder über 300.000 Fans erwartet.

Damit du auch pünktlich zur Action an der Strecke eintriffst, ist eine durchdachte und gut organisierte Anreise das A und O.

LAOLA1 verschafft dir daher pünktlich vor dem Formel-1-Wochenende einen Überblick.

Zeitplan & komplettes Fan-Programm >>>

Deine Anreisemöglichkeiten im Überblick:

Auto/Motorrad:

Eine der Möglichkeiten ist natürlich die Anreise mit dem Auto. Hier sind aus den verschiedenen Richtungen aber Einschränkungen im Verkehr zu beachten. Generell wird eine frühe Anreise empfohlen - idealerweise vor 8 Uhr.

Ein Überblick über die Anreise aus der Richtung ...

Wien/Ostösterreich: Die S6 Semmering Schnellstraße ist an mehreren Streckenabschnitten nur einspurig befahrbar. Sowohl am Semmering als auch beim Knoten St. Michael im Bereich Leoben solltest du aufgrund von Baustellen ebenfalls mit Verzögerungen rechnen. Tribünentickets (Kategorie Gelb oder Blau): A2 – Knoten Seebenstein – S6 – Knoten St. Michael – S36 (Beschilderung vor Ort folgen!) Stehplatztickets (Kategorie Grün): A2 – Knoten Seebenstein – S6 – Knoten St. Michael – S36 – Abfahrt Knittelfeld-West – Sachendorf (Beschilderung vor Ort folgen!)

oder

A2 – Knoten Seebenstein – S6 – Knoten St. Michael – S36 – Abfahrt St. Lorenzen – Kobenz – Seckau (Beschilderung vor Ort folgen!)

Graz/südliche Steiermark: Hier ist der mautpflichtige Gleinalmtunnel zu beachten. Zudem kann es aufgrund von Baustellen zu Verzögerungen kommen. Tribünentickets (Kategorie Gelb oder Blau): A9 – Gleinalmtunnel – Knoten St. Michael – S36 (Beschilderung vor Ort folgen!)

oder

A2 – Bad St. Leonhard – B78 Obdach – Weißkirchen in der Steiermark (Beschilderung vor Ort folgen!) Stehplatztickets (Kategorie Grün): A9 – Gleinalmtunnel – Knoten St. Michael – S36 – Abfahrt Knittelfeld-West – Sachendorf (Beschilderung vor Ort folgen!)

oder

A9 – Gleinalmtunnel – Knoten St. Michael – S36 – Abfahrt St. Lorenzen – Kobenz – Seckau (Beschilderung vor Ort folgen!)

Salzburg : A10 – St. Michael im Lungau – B96 – Tamsweg – Murau – Judenburg

Oberösterreich: Aus dieser Anfahrtsrichtung wird empfohlen, bei Trieben abzufahren, um Verzögerungen am Knoten St. Michael zu vermeiden. Zudem ist der Bosrucktunnel mautpflichtig:. A9 – Bosrucktunnel* – Trieben – B114 – Triebener Tauern – St. Peter ob Judenburg – Zeltweg (Beschilderung vor Ort folgen!)

Kärnten: S37 – B317 – Neumarkt – Judenburg West – S36 – Abfahrt Knittelfeld-West (Beschilderung vor Ort folgen!)

oder

A2 – Bad St. Leonhard – B78 Obdach – Weißkirchen in der Steiermark – Zeltweg (Beschilderung vor Ort folgen!)

Region Schladming/Seizthal: Wie aus der Anfahrtsausrichtung Oberösterreich wird hier eine Abfahrt bei Trieben empfohlen: B320 – Liezen – B113 – Trieben (nicht A9) – B114 – Triebener Tauern – St. Peter ob Judenburg – Zeltweg (Beschilderung vor Ort folgen!)

Am Red Bull Ring stehen dir genug kostenlose Parkplätze zur Verfügung. Die Beschilderung sowie Polizei und Ordnerpersonal unterstützen dich vor Ort.

Für Motorrad-Fahrer gibt es neben kostenfreien Motorrad-Parkflächen auch Bikergarderoben, wo das Equipment gegen eine Gebühr verstaut werden kann.

Bus:

Eine weitere Möglichkeit zum Red Bull Ring zu gelangen sind Shuttlebusse. Hier gibt es sowohl ein regionales als auch überregionales Angebot.

Regionales Shuttle : Vom Bahnhof Knittelfeld sowie Busbahnhof Judenburg gibt es von Freitag bis Sonntag ein kostenloses Shuttleangebot. Knittelfeld Bahnhof: 7 - 20 Uhr im 20-Minuten-Takt, 20 - 23 Uhr im 30-Minuten-Takt (Sonntag bis 20 Uhr) Busbahnhof Judenburg: 7 - 20 Uhr im 30-Minuten-Takt, 20-23 Uhr im 60-Minuten-Takt (Sonntag bis 20 Uhr)

Überregionales Shuttle: Bei 120 Haltestellen in mehreren Bundesländern hast du die Möglichkeit, per Bus aus Salzburg, Kärnten oder der Steiermark anzureisen. Außerdem gibt es am Samstag sowie Sonntag ein City-Shuttle, was dich von ausgewählten Haltestellen in Wien, Niederösterreich, Salzburg und der Steiermark abholt und zur Strecke bringt.

Bahn:

Die Anreise per Zug stellt eine weitere öffentliche Anreisemöglichkeit dar. Aus ganz Österreich kommst du mit dem Sparschiene-Ticket der ÖBB zum Bahnhof Knittelfeld, von wo dich der kostenlose Shuttlebus dann an den Red Bull Ring bringt.

Innerhalb der Steiermark gibt es das sogenannte Freizeit-Ticket um 14 Euro pro Tag. Dieses ist in der S-Bahn, Regionalexpress- und Regionalzügen, Interregio-Zügen, in der Straßenbahn und in Autobussen im gesamten Verkehrsverbund Steiermark gültig (ausgenommen sind Railjet-, Eurocity-, Intercity-, D- und Nightjet-/Euronight-Züge sowie die Buslinien 311/321 nach Wien).

Fahrrad:

Für regional ansässige Fans bietet das Fahrrad natürlich ebenso eine Möglichkeit, zur Strecke zu gelangen. Rund um den Ring gibt es ausreichend Parkpltze, wo du dein Fahrrad während dem Renngeschehen unterbringen kannst.

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