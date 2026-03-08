NEWS

Ski LIVE - Slalom in Kranjska Gora: das Ergebnis

Ski Weltcup LIVE: Slalom in Kranjska Gora! McGrath vs. Braathen im Kugel-Krimi. Alle Ergebnisse, Zwischenstände und Zeiten aus Slowenien :

Ski LIVE - Slalom in Kranjska Gora: das Ergebnis Foto: © GEPA
Der Kampf um Kristall spitzt sich zu! Heute gehen die Slalom-Asse am Podkoren auf Zeitenjagd.

Im vorletzten Slalom der Saison geht es in Kranjska Gora um mehr als nur den Tagessieg - die Disziplinen-Wertung ist so offen wie selten zuvor. LIVE-Ticker>>>

Kugel-Krimi oder Vorentscheidung?

Die Ausgangslage in der Slalom-Kugel-Wertung ist an Spannung kaum zu überbieten. Zwischen den beiden Führenden Atle Lie McGrath und Lucas Braathen liegt gerade einmal ein einziger Punkt.

Doch damit nicht genug: Auch Clément Noël lauert mit nur 17 Punkten Rückstand in Lauerstellung. Insgesamt sind gleich sechs Läufer innerhalb von 100 Punkten platziert. Gelingt einem Läufer die Vorentscheidung? Oder spitzt sich alles noch mehr zu?

Fakten zum Slalom

  • 1. Durchgang: 09:30 Uhr

  • Finale: 12:30 Uhr

  • Piste: Podkoren - ein Klassiker mit schwierigem Gelände

Slalom in Kranjska Gora - das aktuelle Ergebnis:

Warum LIVE dabei sein?

  • Aktuelle Zwischenstände sofort abrufbar

  • Alle Ergebnisse direkt nach jedem Lauf im Ticker

Infos zum Ski-Weltcup bei Ski1:

Weltcup-Kalender Frauen 2025/26>>>

Weltcupstand Frauen>>>

Weltcup-Kalender Männer 2025/26>>>

Weltcupstand Männer>>>

