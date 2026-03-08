Ski LIVE - Slalom in Kranjska Gora: das Ergebnis

Der Kampf um Kristall spitzt sich zu! Heute gehen die Slalom-Asse am Podkoren auf Zeitenjagd.

Im vorletzten Slalom der Saison geht es in Kranjska Gora um mehr als nur den Tagessieg - die Disziplinen-Wertung ist so offen wie selten zuvor. LIVE-Ticker>>>

Kugel-Krimi oder Vorentscheidung?

Die Ausgangslage in der Slalom-Kugel-Wertung ist an Spannung kaum zu überbieten. Zwischen den beiden Führenden Atle Lie McGrath und Lucas Braathen liegt gerade einmal ein einziger Punkt.

Doch damit nicht genug: Auch Clément Noël lauert mit nur 17 Punkten Rückstand in Lauerstellung. Insgesamt sind gleich sechs Läufer innerhalb von 100 Punkten platziert. Gelingt einem Läufer die Vorentscheidung? Oder spitzt sich alles noch mehr zu?

Fakten zum Slalom