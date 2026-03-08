Matt rauscht 6 Hundertstel am Sieg vorbei - und verpasst Podest

Der Weltcup-Slalom der Männer in Kranjska Gora entwickelt sich zu einem wahren Hundertstel-Krimi - mit einem strahlenden Sieger namens Atle Lie McGrath.

Der Norweger verteidigt seine Halbzeitführung um eine läppische Hundertstel. Henrik Kristoffersen landet 0,01 Sekunden hinter seinem Landsmann und muss sich mit Platz zwei begnügen. Auch dahinter bleibt es eng. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) wird mit 0,04 Sekunden Rückstand Dritter.

Für einen österreichischen Podestplatz hat es hauchdünn nicht gereicht. Michael Matt erwischt einen starken zweiten Lauf, springt von Platz neun noch auf Rang vier nach vorne. Am Ende fehlen dem 32-Jährigen lediglich 0,06 Sekunden auf Sieger McGrath und 0,02 Sekunden auf Platz drei.

Starke ÖSV-Teamleistung

Auch das restliche österreichische Slalom-Team liefert eine feine Leistung ab. Dominik Raschner katapultiert sich im zweiten Durchgang bei schlechter werdender Piste nach Halbzeitrang 30 noch auf Platz sieben nach vorne (+0,26 Sek.).

Umgekehrt liegt Fabio Gstrein nach Durchgang eins als Fünfter nur wenige Hundertstel hinter den Podesträngen, begeht jedoch früh im zweiten Lauf einen Fehler und wird letztlich nur Zwölfter (+0,78 Sek.).

Marco Schwarz belegt am Ende Platz 13 (+0,81 Sek.) und Joshua Sturm Rang 14 (+0,82 Sek.), womit fünf Österreicher in den Top-14 landen.

Johannes Strolz scheidet genauso wie Loic Meillard (SUI) und Timon Haugan (NOR) im ersten Durchgang aus. Manuel Feller verzichtet zugunsten einer Rücken-Operation auf die restliche Saison.

McGrath als Slalom-Weltcup-Führender ins Finale

Im Kampf um den Slalom-Weltcup bleibt McGrath in der Pole Position. Vor dem letzten Saison-Slalom in Hafjell beträgt der Vorsprung des Norwegers auf seinen ersten Verfolger Pinheiro Braathen 41 Punkte. Clement Noel (-77 Punkte) und Kristoffersen (-99 Punkte) haben ebenfalls noch theoretische Chancen.

Der aktuelle Weltcup-Stand >>>

Ergebnis des Slaloms: