Ski heute LIVE - Slalom-Programm in Kitzbühel & Spindlermühle

Wann starten die Slaloms heute? Alle Startzeiten & das Programm für Kitzbühel und Spindlermühle. Die Infos zu den Rennen - hier zum Live-Überblick!

Ski heute LIVE - Slalom-Programm in Kitzbühel & Spindlermühle Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Nach dem Speed-Spektakel auf der Streif gehört die Bühne am Sonntag den Technikern. In Kitzbühel hoffen die ÖSV-Herren auf das Ende einer langen Durststrecke, während in Spindlermühle die Entscheidung um die Slalom-Kugel fallen kann.

Hier ist der Überblick zum Renn-Sonntag:

Spindlermühle: Erster Matchball für Mikaela Shiffrin

In Tschechien blickt alles auf die Dominatorin: Mikaela Shiffrin kann bereits morgen die kleine Kristallkugel im Slalom-Weltcup fixieren. Ihr Vorsprung auf die Schweizerin Camille Rast beträgt satte 268 Punkte.

Hat Shiffrin nach dem morgigen Rennen mehr als 200 Punkte Vorsprung, ist ihr die Kugel mathematisch nicht mehr zu nehmen.

Kitzbühel: Schlägt der ÖSV am Ganslern zu?

Am legendären Ganslernhang suchen die heimischen Slalom-Asse nach dem Weg zurück an die Spitze. Die bisherige Saison verlief zäh: Ein 5. Platz von Manuel Feller (Adelboden) und ein 7. Rang von Michael Matt (Wengen) sind die magere Ausbeute.

Noch drastischer ist die Statistik in Kitzbühel selbst: Der letzte ÖSV-Podestplatz am Ganslern datiert aus dem Jahr 2020 (Rang 2 durch Marco Schwarz). Morgen soll diese sechsjährige Flaute endlich enden!

