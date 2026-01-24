NEWS

Bitter! Scheib scheidet bei Hector-Sieg aus

Die Halbzeitdritte überdreht im Mittelteil auf dem Weg zur Bestzeit und schreibt damit zum zweiten Mal in dieser Saison einen "Nuller".

Bitter! Scheib scheidet bei Hector-Sieg aus Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Kein guter Tag für Rot-weiß-rot in Spindlermühle!

Julia Scheib scheidet beim Riesentorlauf in Tschechien nach Rang drei im ersten Lauf aus. Die 27-jährige Steirerin überdreht im Mittelteil auf dem Weg zur Bestzeit.

Der Tagessieg geht an Sara Hector aus Schweden. Die Halbzeitführende rettet ihren Vorsprung knapp vor Paula Moltzan (+0,18) und Mikaela Shiffrin (+0,23). Camille Rast wird Vierte.

Astner beste Österreicherin

Damit geht auch der Kampf um die kleine Kristallkugel weiter. Scheib liegt nach ihrem Ausfall noch 89 Punkte vor der Schweizerin. Zwei Rennen sind noch zu fahren.

Durch den Ausfall von Scheib wird Nina Astner (13.) beste Österreicherin. Stephanie Brunner (16.) und Ricarda Haaser (19.) holen ebenfalls Punkte.

Mehr zum Thema

Die Startliste für den Frauen-RTL in Spindlermühle

Die Startliste für den Frauen-RTL in Spindlermühle

Ski Alpin
Entscheidung im Frauen-RTL: Scheib kämpft um Tagessieg und Kugel

Entscheidung im Frauen-RTL: Scheib kämpft um Tagessieg und Kugel

Ski Alpin
1
Ski LIVE – RTL in Spindlermühle: Das Ergebnis

Ski LIVE – RTL in Spindlermühle: Das Ergebnis

Ski Alpin
Das Endergebnis der Hahnenkamm-Abfahrt

Das Endergebnis der Hahnenkamm-Abfahrt

Ski Alpin
8
Krimi! Shootingstar Franzoni biegt Odermatt auf der Streif

Krimi! Shootingstar Franzoni biegt Odermatt auf der Streif

Ski Alpin
4
Klopp staunt auf der Streif: "Ist schon sehr beeindruckend"

Klopp staunt auf der Streif: "Ist schon sehr beeindruckend"

Ski Alpin
Feller vor Kitz-Slalom: "Zähle nicht zum engsten Favoritenkreis"

Feller vor Kitz-Slalom: "Zähle nicht zum engsten Favoritenkreis"

Ski Alpin
Kommentare

Kommentare

Wintersport Ski-Weltcup Damen Ski Alpin Alpiner Ski-Weltcup Julia Scheib Spindleruv Mlyn