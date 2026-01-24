Bitter! Scheib scheidet bei Hector-Sieg aus

Kein guter Tag für Rot-weiß-rot in Spindlermühle!

Julia Scheib scheidet beim Riesentorlauf in Tschechien nach Rang drei im ersten Lauf aus. Die 27-jährige Steirerin überdreht im Mittelteil auf dem Weg zur Bestzeit.

Der Tagessieg geht an Sara Hector aus Schweden. Die Halbzeitführende rettet ihren Vorsprung knapp vor Paula Moltzan (+0,18) und Mikaela Shiffrin (+0,23). Camille Rast wird Vierte.

Astner beste Österreicherin

Damit geht auch der Kampf um die kleine Kristallkugel weiter. Scheib liegt nach ihrem Ausfall noch 89 Punkte vor der Schweizerin. Zwei Rennen sind noch zu fahren.

Durch den Ausfall von Scheib wird Nina Astner (13.) beste Österreicherin. Stephanie Brunner (16.) und Ricarda Haaser (19.) holen ebenfalls Punkte.