Auf die Ski-Frauen wartet in Val di Fassa das nächste Speed-Triple.

Den Auftakt im Trentino macht am Freitag die Ende Jänner in Crans-Montana abgebrochene Abfahrt – ab 11:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>

Als erste Läuferin geht die zweifache Abfahrts-Weltmeisterin Ilka Stuhec (SLO) an den Start, Nicol Delago (ITA) eröffnet die Top-Gruppe mit Nummer 6. Die erste Österreicherin wird Conny Hütter mit Nummer 10 sein, direkt nach ihr ist Emma Aicher (GER) dran.

Ortlieb unmittelbar nach der Top-Gruppe

Mirjam Puchner folgt mit Nummer 13, Sofia Goggia (ITA) beschließt die Top-Gruppe mit Nummer 15.

Die 16 trägt Nina Ortlieb, die Tochter von Patrick Ortlieb erzielte am Donnerstag die Bestzeit im Abschlusstraining.

Aufpassen heißt es auch auf Corinne Suter, die Schweizerin ist mit Nummer 19 an der Reihe und gewann die letzte Abfahrt in Soldeu.

Die Startnummern der weiteren ÖSV-Athletinnen: 20 Ariane Rädler, 23 Nadine Fest, 31 Lisa Grill, 32 Leonie Zegg, 34 Anna Schilcher, 40 Vanessa Nussbaumer, 43 Lena Wechner.

Heißer Kampf um Kristall

Im Abfahrts-Weltcup ist nach der schweren Verletzung von Lindsey Vonn ein heißer Kampf um die kleine Kristallkugel entbrannt.

Aicher auf Rang zwei hat drei Rennen vor dem Ende noch 94 Punkte Rückstand auf Vonn, weitere 50 Punkte dahinter folgt ihre Landsfrau Kira Weidle-Winkelmann. Der viertplatzierten Sofia Goggia fehlen 160 Punkte auf Vonn, Hütter hat 181 Zähler Rückstand.

Die Plätze zwei (Aicher) bis acht (Ortlieb) trennen nur 94 Punkte. Der Stand im Abfahrts-Weltcup >>>