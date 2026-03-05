NEWS

Startliste für die 1. Frauen-Abfahrt in Val di Fassa

Die erste von zwei Abfahrten im Norden Italiens steht am Programm. Die wichtigsten Startnummern:

Startliste für die 1. Frauen-Abfahrt in Val di Fassa Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Auf die Ski-Frauen wartet in Val di Fassa das nächste Speed-Triple.

Den Auftakt im Trentino macht am Freitag die Ende Jänner in Crans-Montana abgebrochene Abfahrt – ab 11:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>

Als erste Läuferin geht die zweifache Abfahrts-Weltmeisterin Ilka Stuhec (SLO) an den Start, Nicol Delago (ITA) eröffnet die Top-Gruppe mit Nummer 6. Die erste Österreicherin wird Conny Hütter mit Nummer 10 sein, direkt nach ihr ist Emma Aicher (GER) dran.

Ortlieb unmittelbar nach der Top-Gruppe

Mirjam Puchner folgt mit Nummer 13, Sofia Goggia (ITA) beschließt die Top-Gruppe mit Nummer 15.

Die 16 trägt Nina Ortlieb, die Tochter von Patrick Ortlieb erzielte am Donnerstag die Bestzeit im Abschlusstraining.

Aufpassen heißt es auch auf Corinne Suter, die Schweizerin ist mit Nummer 19 an der Reihe und gewann die letzte Abfahrt in Soldeu.

Die Startnummern der weiteren ÖSV-Athletinnen: 20 Ariane Rädler, 23 Nadine Fest, 31 Lisa Grill, 32 Leonie Zegg, 34 Anna Schilcher, 40 Vanessa Nussbaumer, 43 Lena Wechner.

Heißer Kampf um Kristall

Im Abfahrts-Weltcup ist nach der schweren Verletzung von Lindsey Vonn ein heißer Kampf um die kleine Kristallkugel entbrannt.

Aicher auf Rang zwei hat drei Rennen vor dem Ende noch 94 Punkte Rückstand auf Vonn, weitere 50 Punkte dahinter folgt ihre Landsfrau Kira Weidle-Winkelmann. Der viertplatzierten Sofia Goggia fehlen 160 Punkte auf Vonn, Hütter hat 181 Zähler Rückstand.

Die Plätze zwei (Aicher) bis acht (Ortlieb) trennen nur 94 Punkte. Der Stand im Abfahrts-Weltcup >>>

Der Stand im Abfahrts-Weltcup:

Mehr zum Thema

Nina Ortlieb markiert im Abschlusstraining die Bestzeit

Nina Ortlieb markiert im Abschlusstraining die Bestzeit

Ski Alpin
Val die Fassa: Hütter im ersten Training schnellste ÖSV-Läuferin

Val die Fassa: Hütter im ersten Training schnellste ÖSV-Läuferin

Ski Alpin
Brignone wohl im Liebesglück mit ehemaligem Basketballer

Brignone wohl im Liebesglück mit ehemaligem Basketballer

Ski Alpin
1
Für die Liebe: Braathen stellt Training um

Für die Liebe: Braathen stellt Training um

Ski Alpin
ÖSV-Biathletinnen verpassen Spitzenplätze in Kontiolahti deutlich

ÖSV-Biathletinnen verpassen Spitzenplätze in Kontiolahti deutlich

Biathlon
1
Schweizer Speed-Spezialistin erklärt ihren Rücktritt

Schweizer Speed-Spezialistin erklärt ihren Rücktritt

Ski Alpin
1
Die legendärsten Skihelme der Weltcupstars

Die legendärsten Skihelme der Weltcupstars

Ski Alpin

Kommentare

Wintersport Ski-Weltcup Damen Ski Alpin Alpiner Ski-Weltcup ÖSV-Skiteam ÖSV-Damen Abfahrts-Weltcup Nina Ortlieb Cornelia Hütter Abfahrt Ariane Rädler Val di Fassa Nadine Fest Leonie Zegg Lisa Grill Vanessa Nussbaumer Mirjam Puchner Lena Wechner