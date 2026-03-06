Auf die Speed-Frauen wartet schon die nächste Abfahrt in Val di Fassa.

Nach dem ersten Abfahrtsrennen am Freitag , folgt am Samstag ab 10:45 Uhr schon die nächste Abfahrt der Frauen. LIVE-Ticker >>>

Erste Österreicherin mit Nummer zwei

Als erste Läuferin geht Ester Ledecka (CZE) an den Start, dann kommt schon die erste Österreicherin: Mirjam Puchner.

Die Top-Gruppe eröffnet mit Startnummer sechs Breezy Johnson (USA), dahinter startet Sofia Goggia (ITA).

Ortlieb und Hütter im ÖSV-Doppelpack

Nina Ortlieb startet mit Nummer 10, dahinter Teamkollegin Cornelia Hütter. Hinter dem Österreichischen Doppelpack startet die Anwärterin auf die Abfahrts-Kugel, Emma Aicher (GER).

Die 17 trägt Ariane Rädler, als 24. startet Nadine Fest. Die Nummer 32 trägt Lisa Grill, die 33 Leonie Zegg und die 35 Anna Schilcher. Als 40. geht Vanessa Nussbaumer ins Rennen. Das österreichische Aufgebot komplettiert als 43. Lena Wechner.

Heißer Kampf um Kristall

Im Abfahrts-Weltcup ist nach der schweren Verletzung von Lindsey Vonn ein heißer Kampf um die kleine Kristallkugel entbrannt.

Aicher auf Rang zwei hat zwei Rennen vor dem Ende noch 14 Punkte Rückstand auf Vonn, weitere 50 Punkte dahinter folgt die Italienerin Laura Pirovano. Der sechstplatzierten Cornelia Hütter fehlen 136 Punkte auf Vonn.

Die Plätze zwei (Aicher) bis acht (Ortlieb) trennen nur 100 Punkte. Der Stand im Abfahrts-Weltcup >>>