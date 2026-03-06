Ski LIVE - 1. Abfahrt im Val di Fassa: das Ergebnis

Warum LIVE dabei sein?
Aktuelle Zwischenstände sofort abrufbar
Alle Ergebnisse direkt nach jedem Lauf im Ticker
Infos zum Ski-Weltcup bei Ski1:
Weltcup-Kalender Frauen 2025/26>>>
Weltcup-Kalender Männer 2025/26>>>
Ski Weltcup LIVE: Abfahrt in Val di Fassa! Schnappt sich Nina Ortlieb nach der Trainingsbestzeit den Sieg? Alle Ergebnisse im LIVE-Ticker:
Nächster Speed-Showdown! Auf die Frauen wartet in Val di Fassa wieder ein intensives Wochenende.
Auf der anspruchsvollen "La Volata" geht es im Weltcup-Endspurt um alles. Da im Abfahrtsweltcup drei Rennen vor Schluss noch alles völlig offen ist, zählt heute jeder Meter. LIVE-Ticker>>>
Die rot-weiß-roten Ski-Fans dürfen hoffen: Nina Ortlieb unterstreicht ihre Ambitionen im Abschlusstraining. Mit der Bestzeit setzte die Vorarlbergerin ein kräftiges Ausrufezeichen. Nach einer bisher wechselhaften Saison zeigt sich Ortlieb im Saisonfinale gut in Schuss.
Aktuelle Zwischenstände sofort abrufbar
Alle Ergebnisse direkt nach jedem Lauf im Ticker
Weltcup-Kalender Frauen 2025/26>>>
Weltcup-Kalender Männer 2025/26>>>