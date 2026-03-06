Ski LIVE - 1. Abfahrt im Val di Fassa: das Ergebnis

Nächster Speed-Showdown! Auf die Frauen wartet in Val di Fassa wieder ein intensives Wochenende.

Auf der anspruchsvollen "La Volata" geht es im Weltcup-Endspurt um alles. Da im Abfahrtsweltcup drei Rennen vor Schluss noch alles völlig offen ist, zählt heute jeder Meter. LIVE-Ticker>>>

Nina Ortlieb mit Kampfansage im Training

Die rot-weiß-roten Ski-Fans dürfen hoffen: Nina Ortlieb unterstreicht ihre Ambitionen im Abschlusstraining. Mit der Bestzeit setzte die Vorarlbergerin ein kräftiges Ausrufezeichen. Nach einer bisher wechselhaften Saison zeigt sich Ortlieb im Saisonfinale gut in Schuss.