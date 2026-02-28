NEWS

Ski-Weltcup LIVE: Super-G der Frauen in Soldeu

Kann Cornelia Hütter an ihre Bronze-Medaille bei Olympia anknüpfen und das nächste Podium holen? LIVE-Infos:

Ski-Weltcup LIVE: Super-G der Frauen in Soldeu Foto: © GEPA
Für den abgesagten Super-G in Zauchensee findet am Samstag ab 10:15 Uhr das Ersatzrennen in Soldeu (Andorra) statt (hier geht's zum Live Ticker>>>).

Im Kampf um die kleine Kristallkugel ist vier Super‑G‑Rennen vor Schluss noch alles offen. Aktuell führt Sofia Goggia den Super‑G‑Weltcup an. Bei Olympia blieb die favorisierte Italienerin jedoch ohne Zielankunft – für sie sprang Landsfrau Federica Brignone in die Bresche und holte vor heimischem Publikum Gold.

Nach diesem Triumph stehen die ÖSV‑Läuferinnen unter Zugzwang. Rund um Bronzemedaillen-Gewinnerin Cornelia Hütter müssen sie alles daransetzen, die starken Italienerinnen im Kampf um die Kugel zu stoppen.

LIVE-Ticker:

