Zum Abschluss des legendären Kitzbühel-Wochenendes steht am Sonntag der Slalom-Klassiker am Ganslernhang am Programm.

Schweizer eröffnet das Rennen

Eröffnet wird dieser vom Schweizer Loic Meillard, danach folgt Paco Rassat (FRA) ein zweifacher Saisonsieger. Henrik Kristoffersen, zweifacher Sieger am Ganslern, hat Nummer 3, Lucas Braathen Nummer 4.

Vorjahresssieger Clement Noel (FRA) startet als Fünfter, gleich danach kommt Slalom-Weltcup-Führender Atle Lie McGrath (NOR). Die Top 7 beschließt Timon Haugan (NOR).

Österreicher abseits der Top-Gruppe

Auf die ersten Österreicher muss man länger warten. Fabio Gstrein geht als Zwölfter an den Start, als 15. folgt Manuel Feller.

Marco Schwarz, der 2020 als letzter ÖSV-Läufer einen Podestplatz im Kitzbühel-Slalom holte, hat die Startnummer 16. Michael Matt folgt mit 18.

Die restlichen Österreicher: Dominik Raschner (23), Johannes Strolz (29), Adrian Pertl (36), Joshua Sturm (44), Simon Rueland (48).