Vor vier Jahren schrieb Johannes Strolz das Wintermärchen schlechthin.

Der Vorarlberger flog damals aus dem ÖSV-Kader, stand kurz davor, seine Ski-Karriere zu beenden. Auf eigene Kosten und als sein eigener Servicemann schlug sich Strolz durch – und just im Rennen der letzten Chance zu.

Mit Startnummer 38 fuhr Strolz im Slalom in Adelboden sensationell zu seinem ersten Weltcupsieg und sprang damit noch auf den Olympia-Zug auf. Bei den Winterspielen in Peking gewann er Gold in der Kombination (wie einst Vater Hubert) und mit dem Team, sowie Silber im Slalom.

Es waren vier Wochen fast wie Traum, schon bald kam Strolz aber wieder in der Realität an. Der Vorarlberger konnte seither nie wieder an die Erfolge von damals anknüpfen, kämpft Jahr für Jahr mit seiner Form.

Heute findet sich Strolz in einer ähnlichen Situation wie im Jänner 2022 wieder. Zwar steht seine Karriere nicht auf der Kippe, aber Strolz muss um seinen Startplatz bei den Olympischen Spielen bangen. Für den 33-Jährigen könnte es generell die letzte Chance auf ein Antreten im Zeichen der fünf Ringe sein.

Strolz: "Vor vier Jahren stand ich am Abgrund"

Nach einer bisher mäßigen Saison mit den Rängen 24, 24, 23, 17, 28 hat er im aktuell ohnehin schwächelnden ÖSV-Slalom-Team nicht die besten Argumente für einen Platz im Olympia-Aufgebot. Seine letzte Chance: der Slalom in Kitzbühel am Sonntag (ab 10:30 Uhr im LIVE-Ticker). Danach wird das Olympia-Team nominiert.

Wer holt sich die letzten Olympia-Tickets im Slalom? Die Ausgangslage >>>

"Mit der Situation vor vier Jahren kann man es nicht vergleichen. Da bin ich wirklich am Abgrund gestanden. Jetzt ist es fast ein Luxusproblem", erinnert sich Strolz an die härteste Zeit in seiner Karriere zurück.