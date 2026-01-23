Nach Abfahrts-Absage: Kilde lässt auch den Super-G in Kitz aus

Aleksander Aamodt Kilde wird das Renn-Wochenende in Kitzbühel komplett auslassen. Das bestätigte der norwegische Verband kurz vor dem Super-G (ab 11:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Der 33-jährige Norweger laboriert seit ein paar Tagen an Rückenproblemen und hat bereits am Mittwoch sein Antreten in der Abfahrt abgesagt (Alle Infos >>>).

Nachdem er am heutigen Freitag noch Super-G trainiert hat, fiel die Entscheidung gegen einen Start. Sein Rücken fühle sich zwar besser und besser an, aber er ist noch nicht bereit für einen Start.

"Ein Start in der Abfahrt kommende Woche in Crans Montana würde aber gut aussehen", sagt der norwegische Team-Manager Michael Rottensteiner.