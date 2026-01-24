Tränen bei Kitz-Sieger Franzoni: "Matteo wäre stolz auf mich"

Mit einer Hand streckt Giovanni Franzoni einen Ski in die Höhe, mit der anderen Hand schickt er einen Kuss in Richtung Himmel. Bei der Hymne kullerten die Tränen. Zuvor sank er vollkommen von seinen Gefühlen übermannt auf die Knie.

Im Moment seines größten sportlichen Erfolges sind die Gedanken des frischgebackenen Abfahrts-Siegers in Kitzbühel bei seinem besten Freund Matteo Franzoso, den er erst vor wenigen Monaten auf tragische Weise verlor.

Der 25-Jährige verstarb im September an den Folgen eines Sturzes beim Vorbereitungscamp in Chile. "Ich werde für den Rest meines Lebens für uns beide Skifahren", sagte Franzoni nach dem Verlust seines Weggefährten.

So tat er es auch an diesem trüben Samstag in Kitzbühel. Der Italiener legte bei diffuser Sicht auf der herausfordernden Streif einen Husarenritt hin und feierte seinen zweiten Weltcup-Sieg - bei seinem erst zweiten Abfahrts-Start in Kitzbühel.

"Ich weiß, dass Matteo stolz auf mich wäre", sagt Franzoni nach seiner Siegesfahrt am Hahnenkamm.

Franzoni lebt seinen Traum

Mit dem Triumph auf der Streif erreicht Franzonis kometenhafter Aufstieg vorerst seinen Höhepunkt.

Erst im Dezember gelang dem 24-Jährigen mit Rang drei im Super-G in Gröden der Durchbruch. Zuletzt in Wengen feierte er im Super-G sensationell seinen ersten Weltcup-Sieg und fuhr in der Abfahrt am Lauberhorn auf Rang drei.