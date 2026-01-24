Nach verpasstem Kitz-Sieg brachen bei Odermatt alle Dämme

So nahe war Marco Odermatt seinem großen Ziel – am Ende verpasste er es hauchdünn.

Lediglich sieben Hundertstel fehlten dem Schweizer Superstar auf den langersehnten ersten Abfahrts-Sieg in Kitzbühel.

Ergebnis der Kitzbühel-Abfahrt >>>

Nach der Zieldurchfahrt stand Odermatt sekundenlang mit gesenktem Kopf im Zielraum, die Enttäuschung war ihm ins Gesicht geschrieben.

Bei der Siegerehrung brachen beim Olympiasieger dann alle Dämme, flossen Tränen. Ein seltenes Bild, das zeigt, wie sehr Odermatt den Abfahrts-Sieg auf der Streif will. Da ist selbst sein Erfolg im Super-G tags zuvor nur ein schwacher Trost.