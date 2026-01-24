NEWS

Nach verpasstem Kitz-Sieg brachen bei Odermatt alle Dämme

Marco Odermatt verpasst sein großes Ziel, den Abfahrts-Sieg in Kitzbühel, hauchdünn und zeigt sich ungewohnt emotional. "Ich fühle mich fast ein bisschen blöd", sagt der Schweizer.

Nach verpasstem Kitz-Sieg brachen bei Odermatt alle Dämme Foto: © GETTY
Daniela Kulovits
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

So nahe war Marco Odermatt seinem großen Ziel – am Ende verpasste er es hauchdünn.

Lediglich sieben Hundertstel fehlten dem Schweizer Superstar auf den langersehnten ersten Abfahrts-Sieg in Kitzbühel.

Ergebnis der Kitzbühel-Abfahrt >>>

Nach der Zieldurchfahrt stand Odermatt sekundenlang mit gesenktem Kopf im Zielraum, die Enttäuschung war ihm ins Gesicht geschrieben.

Bei der Siegerehrung brachen beim Olympiasieger dann alle Dämme, flossen Tränen. Ein seltenes Bild, das zeigt, wie sehr Odermatt den Abfahrts-Sieg auf der Streif will. Da ist selbst sein Erfolg im Super-G tags zuvor nur ein schwacher Trost.

"Ich weiß, dass es eine geniale Fahrt war. Ich weiß aber auch, was das Ziel war und dass ich das ganz knapp verpasst habe", sagt der ehrgeizige Odermatt wenig später schon etwas gefasster.

Die Goldene Abfahrts-Gams bleibt vorerst weiter unerreicht.

Ich fühle mich fast ein bisschen blöd, wenn ich über einen zweiten Platz enttäuscht bin.

Marco Odermatt

Die Freude über den zweiten Platz hinter dem ebenfalls emotionalen Sieger Giovanni Franzoni hält sich beim 28-Jährigen in Grenzen. Das sei auch seiner bisher so erfolgreichen Karriere geschuldet, meint Odermatt.

"Ich kann jeden verstehen, der sagt, es ist gut, dass das (mit dem Sieg; Anm.) nicht auch noch geklappt hat. Ich durfte schon so viele Erfolge feiern. Ich fühle mich fast ein bisschen blöd, wenn ich über einen zweiten Platz enttäuscht bin."

Odermatt: "Es war sehr viel auf dieses Rennen ausgelegt"

Dennoch werde es eine Zeit dauern, bis die Enttäuschung verdaut ist.

"Es war schon sehr viel auf dieses Rennen ausgelegt. Ich bin mit einer super Form hier angekommen, das Material hat gepasst, ich habe mich parat gefühlt - es hat alles gepasst", sagt Odermatt.

Und dennoch hat es am Ende knapp nicht gereicht. Marco Odermatts großes Ziel, der Abfahrts-Sieg in Kitzbühel, bleibt also weiter bestehen.

Alle Abfahrtssieger auf der Streif>>>

Kitzbühel-Abfahrt: Das Sieger-Trio auf der Streif

Slideshow starten

14 Bilder

Mehr zum Thema

Ist der klassische Abfahrer vom Aussterben bedroht?

Ist der klassische Abfahrer vom Aussterben bedroht?

Ski Alpin
4
Tränen bei Kitz-Sieger Franzoni: "Matteo wäre stolz auf mich"

Tränen bei Kitz-Sieger Franzoni: "Matteo wäre stolz auf mich"

Ski Alpin
Historische ÖSV-Pleite in Kitz: Kriechmayr mit Bitte an Fans

Historische ÖSV-Pleite in Kitz: Kriechmayr mit Bitte an Fans

Ski Alpin
9
Babinsky am Kitz-Podest: "Jetzt hat er verstanden, worum es geht"

Babinsky am Kitz-Podest: "Jetzt hat er verstanden, worum es geht"

Ski Alpin
1
Die Startliste für die Hahnenkamm-Abfahrt in Kitzbühel

Die Startliste für die Hahnenkamm-Abfahrt in Kitzbühel

Ski Alpin
1
Schwarz bei Olympia-Abfahrt? Diese Tickets sind noch zu vergeben

Schwarz bei Olympia-Abfahrt? Diese Tickets sind noch zu vergeben

Ski Alpin
2
Das Endergebnis der Hahnenkamm-Abfahrt

Das Endergebnis der Hahnenkamm-Abfahrt

Ski Alpin
8
Kommentare

Kommentare

Marco Odermatt Wintersport Ski-Weltcup Herren Ski Alpin Hahnenkamm-Rennen Kitzbühel Alpiner Ski-Weltcup LAOLA1+ Daniela Kulovits