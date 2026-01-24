NEWS

Ski heute LIVE: Renn-Programm in Kitzbühel & Spindlermühle

Ein Ski-Samstag mit vielen Highlights! Holt Julia Scheib heute die Kristallkugel? Und wer krönt sich zum König der Streif? Startzeiten, Programm und LIVE-Infos:

Ski heute LIVE: Renn-Programm in Kitzbühel & Spindlermühle Foto: © GEPA
Ein absoluter Super-Samstag im Ski-Weltcup steht bevor! Während in Kitzbühel das Highlight des Jahres auf der Streif wartet, könnte in Spindlermühle heute bereits eine Kristallkugel nach Österreich gehen.

Hier ist der komplette Überblick über die Startzeiten und die wichtigsten Fakten.

Die Startzeiten am Samstag:

  • Frauen: RTL Spindlermühle - LIVE-Ticker>>>

    • 1. Durchgang 10:00 Uhr

    • 2. Durchgang 13:30 Uhr

  • Männer: Abfahrt Kitzbühel: - LIVE-Ticker>>>

    • Start um 11:30 Uhr

Frauen: Greift Julia Scheib nach der Kristallkugel?

In Spindlermühle steht alles im Zeichen von Julia Scheib. Die Österreicherin führt den Riesentorlauf-Weltcup mit einem satten Vorsprung von 139 Punkten an. Die Rechnung für heute ist klar: Kann Scheib ihren Vorsprung nach dem Rennen auf über 200 Punkte ausbauen, ist ihr die kleine Kristallkugel bereits vorzeitig sicher. Ganz Österreich drückt der Steirerin für diesen historischen Coup die Daumen!

Startliste für den RTL in Spindlermühle>>>

Männer: Wer wird der König der Streif?

In Kitzbühel wartet die legendärste Abfahrt der Welt. Nach dem ÖSV-Podest durch Vincent Kriechmayr in Wengen – dem ersten Abfahrts-Stockerl seit Februar 2024 – ist der Hunger der Heimfans groß.

Super-G-Sieger Marco Odermatt jagt dabei seine ganz persönliche Mission: Der Sieg in der Kitzbühel-Abfahrt fehlt dem Dominator noch in seiner Sammlung. Sollte er heute gewinnen, würde er in einen elitären Kreis aufsteigen, denn bisher konnten nur Hermann Maier, Stephan Eberharter und zuletzt Didier Cuche den Super-G und die Abfahrt im selben Jahr in Kitzbühel gewinnen.

Ein Auge muss man aber auch auf den Trainings-Dominator Giovanni Franzoni werfen. Der Italiener hat die Abfahrtstrainings fast nach Belieben beherrscht und brennt nach seinem zwölften Platz im Super-G darauf, seine Form nun auch im Abfahrts-Klassiker zu bestätigen.

Startliste für die Hahnenkamm-Abfahrt>>>

