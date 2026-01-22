Tragödie als Antrieb: Ein Shootingstar erobert die Streif

Locker lässig an einen Skistock angelehnt, mit schwarzer Haube und verspiegelter Sonnenbrille auf dem Kopf steht Giovanni Franzoni im Zielraum der Streif, ein breites Lächeln im Gesicht.

Fast so, als hätte der 24-Jährige gerade eben nicht die schwierigste Abfahrt der Welt bezwungen.

Franzoni markierte in beiden Abfahrts-Trainings auf der Streif die Bestzeit und fuhr sich damit direkt in den Kreis der Topfavoriten in Kitzbühel.

Es ist der nächste Schritt des Italieners auf dem steilen Weg nach oben. Franzoni ist DER Shootingstar im Ski-Weltcup in diesem Winter.

Der Mann der Stunde

Sein Weltcup-Debüt gab der dreifache Junioren-Weltmeister (Super-G, Abfahrt, Kombination) im Jahr 2020, bis zum Vorjahr war er teilweise noch im Europacup unterwegs. Vor Beginn dieser Saison hatte Franzoni gerade einmal drei Top-Ten-Ergebnisse im Weltcup auf seinem Konto.

Im vergangenen Dezember gelang dem 24-Jährigen mit Rang drei im Super-G in Gröden – wo er sich einst schwer verletzte - dann der Durchbruch. Zuletzt in Wengen feierte er im Super-G sensationell seinen ersten Weltcup-Sieg und fuhr in der Abfahrt am Lauberhorn auf Rang drei.

Franzoni ist in den Speed-Disziplinen der Mann der Stunde, befindet sich im vielzitierten "Flow".

"Aktuell fahre ich sehr gut und sauber und habe ein großes Selbstvertrauen", sagt der Mann mit dem Pflaster auf der Nase bescheiden.

Franzoni schöpft aus einer Tragödie Kraft

Die Kraft für diese jetzt schon außergewöhnlich gute Saison schöpft Franzoni aus einer Tragödie, die sich unmittelbar vor Beginn der Weltcup-Saison ereignete.

Beim Vorbereitungscamp in Chile verstarb der junge Italiener Matteo Franzoso an den Folgen eines Trainingssturzes. Er wurde nur 25 Jahre alt.