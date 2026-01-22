ÖSV-Star Kriechmayr: "Ich hätte gerne den Schädel von Odermatt"

"Die Tendenz ist eher schon dahingehend", sagte Vincent Kriechmayr im September angesprochen auf ein mögliches Karriereende nach dem Olympia-Winter.

Ob nach dieser Saison wirklich Schluss ist, hat der Oberösterreicher Stand jetzt noch nicht entschieden.

"Ich weiß nicht, wie es weitergeht", sagt Kriechmayr bei einer Medienrunde in Kitzbühel. "Zurzeit macht mir das Skifahren sehr viel Spaß. Ich genieße es mehr als in den letzten Jahren. Das hat für die Zukunft aber keine Aussagekraft. Jetzt fahre ich einmal die Saison fertig und dann sehen wir weiter."

Mit seinen 34 Jahren ist Kriechmayr nach wie vor das unumstrittene Aushängeschild im ÖSV-Speed-Team. Im Super-G ist er gemeinsam mit Marco Schwarz einer von zwei Saison-Siegern. In der Abfahrt ist er hingegen der einzige Österreicher, der es in diesem Winter bisher aufs Podest geschafft hat (2. in Wengen).

"Wenn du ein bisschen zurückziehst, wirst du durchgereicht"

"Ein paar Rennen habe ich schon versemmelt. Mein Speed ist teilweise sehr gut, aber man muss sich halt voll am Limit bewegen und darf nicht zu viele Fehler einbauen", weiß der Gewinner von 19 Weltcup-Rennen.

Trotz seiner Erfahrung wird es immer schwieriger, mit der jüngeren Speed-Garde rund um Marco Odermatt, Franjo von Allmen oder Shootingstar Giovanni Franzoni mitzuhalten. Das Niveau sei im Vergleich zu den letzten Jahren gestiegen.