Klopp staunt auf der Streif: "Ist schon sehr beeindruckend"

Auch internationale Sportprominenz ließ sich das Hahnenkammrennen nicht entgehen: Jürgen Klopp, Head of Global Soccer, zeigte sich am Rande des Klassikers in Kitzbühel tief beeindruckt. Im ORF-Interview bekannte sich der Deutsche als großer Skifan.

"Seit ich denken kann, fahre ich Ski und seit ich denken kann, schaue ich Skirennen. Ich habe aber noch nie eines live gesehen, und einfach hier zu stehen ist beeindruckend", sagte Klopp.

Weirater schockt Klopp

Die legendäre Streif habe bei ihm allerdings auch gehörigen Respekt ausgelöst. Mit einem Augenzwinkern fügte er hinzu: "Ich bin heute Morgen aufgewacht und habe überlegt, wie es wäre, wenn ich heute das Rennen fahren würde. Ich wäre einfach liegen geblieben."

Wie extrem die Belastungen für die Athleten tatsächlich sind, könne er selbst nur erahnen, so Klopp. Um ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, suchte er das Gespräch mit Ex-Skirennläufer Harti Weirather. "Er ist Streckenrekord gefahren und ihm sind die Plomben rausgeflogen. Das zeigt nur, welche Belastung auf die Rennläufer wirkt", erklärte der ehemalige Star-Trainer.