Krimi! Shootingstar Franzoni biegt Odermatt auf der Streif

Anders als im Super-G hat der Schweizer das Hundertstel-Glück nicht auf seiner Seite. Die Österreicher sind weit zurück.

Krimi! Shootingstar Franzoni biegt Odermatt auf der Streif Foto: © GEPA
Giovanni Franzoni gewinnt zum ersten Mal in seiner Karriere eine Abfahrt und das ausgerechnet auf der Streif!

Premierensieg für Franzoni

Der italienische Shootingstar nutzt Startnummer zwei optimal aus, zeigt vor allem im unteren Teil eine herausragende Fahrt und gewinnt verdient die Hahnenkamm-Abfahrt in Kitzbühel.

Zweiter wird Marco Odermatt. Anders als noch im Super-G, als er drei Hundertstel Vorsprung auf Teamkollegen Franjo Von Allmen hatte, fehlen ihm diesmal nur sieben Hundertstel auf seinen Premierensieg in der Streif-Abfahrt.

Muzaton überrascht

Dritter wird mit Startnummer 29 noch Maxence Muzaton. Der Franzose hat sogar bis zur vierten Zwischenzeit über eine halbe Sekunde Vorsprung auf Franzoni, verliert unten raus aber noch einiges (+0,39).

Österreicher schwer geschlagen

Die Österreicher sind allesamt deutlich geschlagen und enttäuschen. Als bester ÖSV-Athlet landet Vincent Kriechmayr auf Rang 13 (+1,48). Manuel Traninger (24.), Raphael Haaser (25.), Vincent Wieser (31.) Stefan Babinsky (34.) und Andreas Ploier (36.) verpassen alle die Top 20 bzw. die Punkte.

Daniel Hemetsberger und Stefan Rieser scheiden aus.

Das Ergebnis der Kitzbühel-Abfahrt:

