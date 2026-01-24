Ski Alpin heute: Abfahrt der Männer in Kitzbühel

Die legendäre Abfahrt auf der Streif in Kitzbühel wird mit großer Spannung erwartet (ab 11:30 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Nach dem gestrigen Super G, den Dominator Marco Odermatt vor Franjo Von Allmen und Stefan Babinsky gewinnen konnte, sind nun alle Augen auf das Hahnekammrennen gerichtet.

Der am Papier große Favorit ist einmal mehr Odermatt (SUI), der den Abfahrts-Weltcup souverän anführt. Zweiter ist Von Allmen (SUI) der vor dem Italiener Dominik Paris steht.

Vincent Kriechmayr, der bei der letzten Saison-Abfahrt in Wengen hinter Odermatt Zweiter wurde, ist aus österreichischer Sicht zusammen mit Babinsky wohl das heißeste Eisen.

Aber auch mit Daniel Hemetsberger und Raphael Haaser kann man rechnen.