Am Sonntag wurde Graz Orange gefärbt.

Die Graz99ers feierten gemeinsam mit ihren Fans den Gewinn der ersten Meisterschaft in der win2day ICE Hockey League.

Mittels Autokorso ging es vom Eisernen Tor zum Grazer Hauptplatz. Dort fand sich das gesamte Team im Rathaus ein, um sich ins Goldene Buch der Stadt einzutragen.

Danach wurde am Hauptplatz mit der Mannschaft und mit Music-Acts gefeiert, als Stargast hielt Andreas Gabalier her.

LAOLA1 hat die besten Bilder von der Meisterfeier: