NHL: Reinbacher von Montreal ins Farmteam zurückbeordert

Der Vorarlberger muss nach zwei Spielen in der NHL zurück zu den Rocket de Laval.

David Reinbacher ist von den Montreal Canadiens zum Farmteam Rocket de Laval zurückbeordert worden.

Darüber informieren die Rocket de Laval am Montagmorgen (MEZ) via Social Media.

Der 21-jährige Vorarlberger hatte Mitte April fast drei Jahre nach seinem Draft sein NHL-Debüt gegen die New York Islanders gefeiert (4:1) und durfte auch gegen die Philadelphia Flyers (2:4) aufs Eis.

In den bisherigen Playoff-Partien gegen die Tampa Bay Lightning kam er aber nicht zum Einsatz.

