Montreal Canadiens Montreal Canadiens MTL Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning TBL
Endstand
2:3
0:0 , 2:1 , 0:2
  • Zack Bolduc
  • Cole Caufield
  • Jake Guentzel
  • Brandon Hagel
  • Brandon Hagel
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Montreal Canadiens kassieren Ausgleich in der Serie

Das Team von David Reinbacher muss sich gegen die Tampa Bay Lightning in Spiel vier geschlagen geben.

Montreal Canadiens kassieren Ausgleich in der Serie Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1/APA
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Die Montreal Canadiens müssen in der NHL in der Playoff-Serie gegen die Tampa Bay Lightning den Ausgleich hinnehmen.

In Spiel vier setzen sich die Gäste mit 3:2 durch. Dabei gehen die Canadiens zunächst mit zwei Toren in Führung: Zachary Bolduc (31.) und Cole Caufield (34./PP) erzielen die Treffer. Dann drehen die Lightning aber das Spiel.

Jake Guentzel (40.) und Brandon Hagel mit einem Doppelpack (42./PP & 56.) stellen in der Serie wieder auf Null.

Der Vorarlberger David Reinbacher kommt bei den Canadiens - wie auch schon in den vorherigen Playoff-Partien - nicht zum Einsatz.

Ducks mit nächstem Schritt

Nur noch einen Sieg von der nächsten Runde entfernt sind die Anaheim Ducks. Mit einem 4:3-Sieg in der Overtime führen sie gegen die Edmonton Oilers in der Serie mit 3:1.

Der entscheidende Treffer gelingt Ryan Poehling in der dritten Minute der Verlängerung.

Bruins "zum Schämen", Avalanche mit Sweep

Die Boston Bruins liegen beim 1:6 gegen die Buffalo Sabres bereits nach 15 Minuten 0:4 im Hintertreffen. "Wir sollten uns schämen, denn das war wirklich peinlich", sagte Bruins-Coach Marco Sturm. In der Serie liegt sein Team ebenfalls mit 1:3 hinten.

Mit einem "Sweep" brausen hingegen die Colorado Avalanche ins Play-off-Viertelfinale. Das beste Team des NHL-Grunddurchgangs gewinnt mit einem 5:1 auch Spiel vier gegen die Los Angeles Kings. Colorado trifft nun auf die Dallas Stars oder Minnesota Wild (2:2).

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