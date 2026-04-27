Montreal Canadiens kassieren Ausgleich in der Serie

Die Montreal Canadiens müssen in der NHL in der Playoff-Serie gegen die Tampa Bay Lightning den Ausgleich hinnehmen.

In Spiel vier setzen sich die Gäste mit 3:2 durch. Dabei gehen die Canadiens zunächst mit zwei Toren in Führung: Zachary Bolduc (31.) und Cole Caufield (34./PP) erzielen die Treffer. Dann drehen die Lightning aber das Spiel.

Jake Guentzel (40.) und Brandon Hagel mit einem Doppelpack (42./PP & 56.) stellen in der Serie wieder auf Null.

Der Vorarlberger David Reinbacher kommt bei den Canadiens - wie auch schon in den vorherigen Playoff-Partien - nicht zum Einsatz.

Ducks mit nächstem Schritt

Nur noch einen Sieg von der nächsten Runde entfernt sind die Anaheim Ducks. Mit einem 4:3-Sieg in der Overtime führen sie gegen die Edmonton Oilers in der Serie mit 3:1.

Der entscheidende Treffer gelingt Ryan Poehling in der dritten Minute der Verlängerung.

Bruins "zum Schämen", Avalanche mit Sweep

Die Boston Bruins liegen beim 1:6 gegen die Buffalo Sabres bereits nach 15 Minuten 0:4 im Hintertreffen. "Wir sollten uns schämen, denn das war wirklich peinlich", sagte Bruins-Coach Marco Sturm. In der Serie liegt sein Team ebenfalls mit 1:3 hinten.

Mit einem "Sweep" brausen hingegen die Colorado Avalanche ins Play-off-Viertelfinale. Das beste Team des NHL-Grunddurchgangs gewinnt mit einem 5:1 auch Spiel vier gegen die Los Angeles Kings. Colorado trifft nun auf die Dallas Stars oder Minnesota Wild (2:2).