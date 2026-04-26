"Etwas, was ich mir wünsche" - Shiffrin spricht über Kinderwunsch

Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde sind bereits zwei Jahre verlobt, auch Kinder sind ein Thema.

Sowohl im Podcast der US-Amerikanerin, als auch gegenüber "The Vail Daily" äußert sich die 31-Jährige zu diesem Thema. "Mein Bruder und meine Schwägerin haben gerade ein Baby bekommen. Da sehe ich irgendwie all die Möglichkeiten", sagt die Slalom-Dominatorin und ergänzt: "Das ist etwas, was ich mir wünsche."

Aktuell richtet sie ihren Fokus jedoch noch aufs Skifahren, deshalb ist Nachwuchs momentan noch kein Thema, dennoch merkt Shiffrin an: "Ich kann mir auch vorstellen, dass dieser Wunsch ziemlich schnell und ziemlich plötzlich aufkommt."

Auch die Hochzeit des Ski-Traumpaares steht noch an. Die Planung gestaltet sich zeitlich schwierig. "Ich glaube, einer von uns muss mit dem Skifahren aufhören, bis es so weit ist. Es ist auch schön, verlobt zu sein", erklärt Kilde, dem nach seinem schweren Sturz am Lauberhorn 2024 klar wurde, dass er Shiffrin heiraten will. Beim Antrag selbst sei er nervöser als vor dem Start in Kitzbühel gewesen.