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Haie schnappen sich kanadischen Two-Way-Forward

Der 26-Jährige soll die Gegenspieler ab Sommer beschäftigen. Zuletzt spielte er in der ECHL.

Haie schnappen sich kanadischen Two-Way-Forward Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der HC TIWAG Innsbruck gibt die Verpflichtung von Brett Davis bekannt.

Der 26-jährige kanadische Angreifer wurde 2017 von den Dallas Stars im NHL-Draft gepickt. Anschließend spielte er in der Western Hockey League, der East Coast Hockey League und absolvierte auch 28 Spiele in der American Hockey League.

Zuletzt spielte er bei Rapid City Rush in der ECHL, in 68 Spielen gingen 48 Punkte auf sein Konto.

"Sehr unangenehmer Gegenspieler"

Davis sagt: "Ich freue mich wirklich sehr künftig ein Hai zu sein. Es ist eine tolle Chance für mich und ich kann es kaum erwarten nach Innsbruck zu kommen und alles kennenzulernen."

"Haie"-Headcoach Ryan Kinasewich und Assistant Coach Florian Pedevilla werden wie folgt zitiert: "Mit Brett verpflichten wir einen klassischen Two-Way-Forward. Brett ist ein sehr unangenehmer Gegenspieler, der unter die Haut geht und beim Gegner immer wieder Fehler erzwingt. Er überzeugt durch Einsatz, Intensität, Zuverlässigkeit und Teamplay. Wir freuen uns sehr ihn im Team zu haben."

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