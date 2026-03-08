-
Nächste Medaille für ÖSV-Skifahrer bei Junioren-WM
Pia Hauzenberger staubt am Sonntag gleich zwei Medaillen ab. Leonie Raich vollendet in der Team-Kombination.
Nächstes Erfolgserlebnis für Österreichs Skifahrerinnen bei der Alpinen Ski-Junioren-Weltmeisterschaft in Narvik!
Erst rast Pia Hauzenberger im Super-G zu Bronze >>>
Ein paar Stunden später darf die 20-Jährige über ihre nächste Bronzemedaille jubeln. Gemeinsam mit Leonie Raich holt sie in der Team-Kombination der Frauen das nächste Edelmetall.
Medaillenspiegel der Junioren-Ski-WM 2026>>>
Gold wieder an Frankreich
Auf das Sieger-Duo Emy Charbonnier und Ilona Charbotel aus Frankreich fehlen am Ende 0,52 Sekunden. Nach dem Super-G am Vormittag hatte Hauzenberger bereits jene 0,52 Sekunden Rückstand auf Super-G-Junioren-Weltmeisterin Charbonnier. Im Slalom schafft es Raich nicht, Zeit aufzuholen.
Dazwischen schiebt sich mit Ludovica Righi und Anna Trocker noch das Silber-Duo aus Italien (+0,38 Sek.).
Riederer/Rings-Wanner belegen in der Team-Kombi Platz 14 (+2,39 Sek.), Schachner/Grumer Rang 17 (+2,80 Sek.) und Amann/Kucera Platz 18 (+2,90 Sek.).