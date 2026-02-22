NEWS

Niederländerin erhielt nach Olympiasieg Heiratsantrag

Marijke Groenewoud erlebt am Samstag einen der schönsten Tage ihres Lebens.

Niederländerin erhielt nach Olympiasieg Heiratsantrag Foto: © GETTY
Erst Gold, dann Silber: Eisschnellläuferin Marijke Groenewoud hat kurz nach ihrem Olympiasieg am Samstag im Massenstart auch noch einen silbernen Verlobungsring an den Finger bekommen.

Ihr Partner Mike Dogterom überraschte die Niederländerin mit einem Heiratsantrag. "Plötzlich ging jemand vor mir auf die Knie, und alles, was ich dachte, war: 'Oh nein, wirklich, ist das wahr?' Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet", sagte Groenewoud nach ihrem doppelten Glücksmoment.

Nicht der erste Heiratsantrag

Auf die Frage, ob sie sich mehr über die Goldmedaille oder den Verlobungsring freue, antwortete die 27-Jährige: "Ich bin heute für olympisches Gold angetreten, und ich werde mit Gold und einem silbernen Ring nach Hause gehen. Ich bin überglücklich."

Einen Heiratsantrag bekommen haben während dieser Winterspiele auch US-Abfahrts-Olympiasiegerin Breezy Johnson von ihrem Freund und US-Eisschnellläuferin Brittany Bowe von ihrer Landsfrau und Eishockeyspielerin Hilary Knight.

