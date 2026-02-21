Olympia LIVE - Sonntag 22.2.: Programm & Österreicher im Einsatz

Mit dem 16. Wettkampftag enden die Olympischen Winterspiele 2026 in Italien.

Aus österreichischer Sicht könnte es dabei zum Abschluss noch die 19. Medaille geben.

Denn Teresa Stadlober greift ab 10:00 Uhr im 50 km-Bewerb in der klassischen Technik an. Die Salzburgerin visiert dabei ihre zweite Olympische Medaille an.

Ebenso um 10:00 Uhr beginnt der zweite Lauf im Viererbob der Männer mit Markus Treichl, Sascha Stepan, Markus Sammer und Kristian Huber. Der abschließende vierte Lauf steht um 12:15 Uhr an.

Zudem steht um 10:40 Uhr das Finale beim Ski-Freestyle in der Halfpipe der Frauen am Programm. Ab 11:05 kämpft die Schweiz und Kanada um den Olympiasieg im Männer-Curling.

Zum Abschluss der Olympischen Winterspiele folgt der große Eishockey-Showdown der Männer. Dabei trifft Kanada um 14:10 Uhr im ewigen Duell auf die USA.

Die offizielle Abschlussfeier der XXV. Olympischen Winterspiele findet in der Arena von Verona um 20:30 Uhr statt.

Die Einsätze der Österreicher am Sonntag, 22. Februar 2026:

Skilanglauf:

10:00 Uhr: Langlauf Frauen, 50 km - Teresa Stadlober

Bob:

10:00/12:15 Uhr: Viererbob, Männer, 3./4. Lauf - Markus Treichl/Sascha Stepan/Markus Sammer/Kristian Huber