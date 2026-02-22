NEWS
Gold-Favoritin out! Stadlobers Medaillen-Chancen steigen
Die Medaillenchancen von Teresa Stadlober haben sich erhöht. Zwei schwedische Stars müssen gesundheitsbedingt auf den Abschlussbewerb verzichten.
Die große Gold-Favoritin im 50-km-Langlauf im klassischen Stil bei den Olympischen Spielen (10.00 Uhr/im LIVE-Ticker >>> und ORF 1) fällt für das letzte Medaillenrennen in Tesero aus.
Wie das schwediche Team bekanntgibt, ist Frida Karlsson, Goldmedaillengewinnerin im Skiathlon und 10-km-Skatingbewerb, von ihrer Erkältung nicht rechtzeitig genesen. Auch Jonna Sundling ist nicht am Start.
Für Österreich geht Teresa Stadlober nun mit erhöhten Chancen ins Rennen - ab 10:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>