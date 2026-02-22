NEWS

Gold-Favoritin out! Stadlobers Medaillen-Chancen steigen

Die Medaillenchancen von Teresa Stadlober haben sich erhöht. Zwei schwedische Stars müssen gesundheitsbedingt auf den Abschlussbewerb verzichten.

Gold-Favoritin out! Stadlobers Medaillen-Chancen steigen Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Kommentare

Die große Gold-Favoritin im 50-km-Langlauf im klassischen Stil bei den Olympischen Spielen (10.00 Uhr/im LIVE-Ticker >>> und ORF 1) fällt für das letzte Medaillenrennen in Tesero aus.

Wie das schwediche Team bekanntgibt, ist Frida Karlsson, Goldmedaillengewinnerin im Skiathlon und 10-km-Skatingbewerb, von ihrer Erkältung nicht rechtzeitig genesen. Auch Jonna Sundling ist nicht am Start.

Für Österreich geht Teresa Stadlober nun mit erhöhten Chancen ins Rennen - ab 10:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>

Mehr zum Thema

Klaebo bricht 46 Jahre alten Olympia-Rekord

Klaebo bricht 46 Jahre alten Olympia-Rekord

Olympia
Olympia LIVE: Odor will um Medaillen mitmischen

Olympia LIVE: Odor will um Medaillen mitmischen

Olympia
15
Olympia heute: Eishockey-Traumfinale Kanada - USA

Olympia heute: Eishockey-Traumfinale Kanada - USA

Olympia
Medaillenspiegel Olympia 2026: Stand nach 111/116 Entscheidungen

Medaillenspiegel Olympia 2026: Stand nach 111/116 Entscheidungen

Olympia
14
Olympia heute: Sorgt Stadlober für eine Medaille zum Abschluss?

Olympia heute: Sorgt Stadlober für eine Medaille zum Abschluss?

Olympia
Olympia LIVE - Sonntag 22.2.: Programm & Österreicher im Einsatz

Olympia LIVE - Sonntag 22.2.: Programm & Österreicher im Einsatz

Olympia
Olympia LIVE - Alle Medaillen von Tag 15 (21.2.)

Olympia LIVE - Alle Medaillen von Tag 15 (21.2.)

Olympia

Kommentare

Wintersport Olympische Winterspiele Langlauf Cortina d'Ampezzo Mailand Olympische Spiele 2026 Olympia 2026 Langlauf - Olympia 2026