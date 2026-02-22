Am Sonntag (ab 14:10 Uhr im LIVE-Ticker) erfolgt mit dem großen Eishockey-Finale der Männer der krönende Abschluss der Olympischen Winterspiele 2026.

Und dieses Match hätte kein größeres sein können: Es kommt zum Duell zwischen Kanada und den USA.

Kanada ist mit neun Goldmedaillen bei den Männern Rekord-Champion bei Olympischen Spielen, zuletzt wurde man 2014 Olympiasieger. Die USA gewann bislang zwei Mal Gold, zuletzt 1980.

Letztmals standen sich die beiden Nachbarn 2010 in Vancouver in einem Olympischen Finale gegenüber.

