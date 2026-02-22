Kanada Kanada CAN
USA USA USA
Heute 14:10 Uhr
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Olympia heute: Eishockey-Traumfinale Kanada - USA

Nachbarschaftsduell in Mailand um Olympisches Gold im Eishockey! Kanada trifft im ewigen Duell auf die USA. LIVE-Infos:

Olympia heute: Eishockey-Traumfinale Kanada - USA Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Am Sonntag (ab 14:10 Uhr im LIVE-Ticker) erfolgt mit dem großen Eishockey-Finale der Männer der krönende Abschluss der Olympischen Winterspiele 2026.

Und dieses Match hätte kein größeres sein können: Es kommt zum Duell zwischen Kanada und den USA.

Kanada ist mit neun Goldmedaillen bei den Männern Rekord-Champion bei Olympischen Spielen, zuletzt wurde man 2014 Olympiasieger. Die USA gewann bislang zwei Mal Gold, zuletzt 1980.

Letztmals standen sich die beiden Nachbarn 2010 in Vancouver in einem Olympischen Finale gegenüber.

LIVE-Infos:

Ranking: Österreichs beste Eishockey-Cracks aller Zeiten

#15 - Gerhard Unterluggauer
#15 - Gerhard Unterluggauer

Slideshow starten

31 Bilder

Mehr zum Thema

Nach bitterer Pille gegen Kanada: Finnland schnappt sich Bronze

Nach bitterer Pille gegen Kanada: Finnland schnappt sich Bronze

Olympia
Große Stadlober-Konkurrentinnen verzichten auf 50 Kilometer

Große Stadlober-Konkurrentinnen verzichten auf 50 Kilometer

Olympia
1
Medaillenspiegel Olympia 2026: Stand nach 111/116 Entscheidungen

Medaillenspiegel Olympia 2026: Stand nach 111/116 Entscheidungen

Olympia
14
Olympia heute: Sorgt Stadlober für eine Medaille zum Abschluss?

Olympia heute: Sorgt Stadlober für eine Medaille zum Abschluss?

Olympia
Olympia LIVE - Sonntag 22.2.: Programm & Österreicher im Einsatz

Olympia LIVE - Sonntag 22.2.: Programm & Österreicher im Einsatz

Olympia
Olympia LIVE - Alle Medaillen von Tag 15 (21.2.)

Olympia LIVE - Alle Medaillen von Tag 15 (21.2.)

Olympia
Beierl/Williams beenden Zweierbob außerhalb der Podestplätze

Beierl/Williams beenden Zweierbob außerhalb der Podestplätze

Olympia

Kommentare

Wintersport Eishockey Olympische Winterspiele Cortina d'Ampezzo Mailand Olympische Spiele 2026 Olympia 2026