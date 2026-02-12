Pech im Super-G, dafür Glück in der Liebe für Breezy Johnson

In guten und in schlechten Zeiten: Abfahrts-Olympiasiegerin Breezy Johnson kommt am Donnerstag im Super-G in Cortina zu Sturz, darf aber kurze Zeit später trotzdem einen Titel davontragen.

Den Heiratsantrag ihres Freundes Connor Watkins im Zielbereich nahm sie an und ist nun seine Verlobte.

"Seine Worte waren so schön. Ich habe einfach nur gedacht, wie sehr ich ihn liebe", sagte die US-Amerikanerin.

Es sei ihr Traum gewesen, bei Olympischen Spielen einen Antrag zu bekommen.