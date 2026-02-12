NEWS

Pech im Super-G, dafür Glück in der Liebe für Breezy Johnson

Nach dem Super-G, wo die US-Amerikanerin zu Sturz kam, geht im Zielraum der Tofana ihr Partner auf die Knie.

Pech im Super-G, dafür Glück in der Liebe für Breezy Johnson Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Kommentare

In guten und in schlechten Zeiten: Abfahrts-Olympiasiegerin Breezy Johnson kommt am Donnerstag im Super-G in Cortina zu Sturz, darf aber kurze Zeit später trotzdem einen Titel davontragen.

Den Heiratsantrag ihres Freundes Connor Watkins im Zielbereich nahm sie an und ist nun seine Verlobte.

"Seine Worte waren so schön. Ich habe einfach nur gedacht, wie sehr ich ihn liebe", sagte die US-Amerikanerin.

Es sei ihr Traum gewesen, bei Olympischen Spielen einen Antrag zu bekommen.

Mehr zum Thema

Bronze! Hütter gewinnt erste Medaille im letzten Olympia-Rennen

Bronze! Hütter gewinnt erste Medaille im letzten Olympia-Rennen

Olympia
19
Das Ergebnis des Super-G der Frauen

Das Ergebnis des Super-G der Frauen

Olympia
8
Gold! Brignone: "Wusste nicht, ob ich je wieder Skifahren werde"

Gold! Brignone: "Wusste nicht, ob ich je wieder Skifahren werde"

Olympia
Hütter: "So ein Gefühl hatte ich auf einer Skipiste noch nie"

Hütter: "So ein Gefühl hatte ich auf einer Skipiste noch nie"

Olympia
Olympia 2026: Alle Medaillen für Österreich im Überblick

Olympia 2026: Alle Medaillen für Österreich im Überblick

Olympia
Rädler nach bitterem vierten Platz: "Gönne es Conny"

Rädler nach bitterem vierten Platz: "Gönne es Conny"

Olympia
Medaillenspiegel - Langlauf bei Olympia 2026! Aktueller Stand

Medaillenspiegel - Langlauf bei Olympia 2026! Aktueller Stand

Olympia

Kommentare

Cortina d'Ampezzo Olympia 2026 Breezy Johnson Heiratsantrag Abfahrt Super-G Wintersport Olympische Winterspiele Ski Alpin - Olympia 2026