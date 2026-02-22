NEWS

Olympia heute: Sorgt Stadlober für eine Medaille zum Abschluss?

Österreichs Medaillen-Hoffnungen am Schlusstag ruhen vor allem auf Teresa Stadlober. Zudem gibt's die Entscheidung im Vierer-Bob. LIVE-Infos:

Olympia heute: Sorgt Stadlober für eine Medaille zum Abschluss? Foto: © GEPA
Die letzten Medaillen-Entscheidungen bei den Olympischen Spielen 2026 stehen an!

Um 10:00 Uhr findet der dritte Lauf im Vierer-Bob der Männer statt, ehe nach dem zweiten Lauf um 12:10 Uhr die Medaillen vergeben werden. Markus Treichl liegt nach zwei Läufen eine halbe Sekunde hinter Bronze.

Ebenfalls um 10 Uhr rechnet sich Teresa Stadlober im erstmals bei Olympia ausgetragenen 50-Kilometer-Massenstart der Langlauf-Frauen gute Chancen aus.

Um 10:40 Uhr geht es dann auch noch in der Halfpipe um Medaillen. Die Ski-Freestyle-Frauen um Eileen Gu sind an der Reihe.

Es folgen die Abschlussbewerbe am Eis. Den Auftakt machen um 11:05 Uhr die Frauen im Curling-Finale. Um 14:10 Uhr geht es beim Eishockey-Männer-Finale zwischen Kanada und den USA um den Olympiasieg.

Offiziell beendet werden die Spiele mit der Schlusszeremonie in der Verona Arena. Sie findet um 20:00 Uhr statt.

Olympia - Zeitplan >>>

In unserem LIVE-Ticker verpasst ihr nichts:

