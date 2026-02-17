Kein Gold für "Oranje"-Eisschnellläufer in Team-Verfolgung

Die erfolgsverwöhnte niederländische Eisschnelllauf-Equipe hat am Dienstag bei den Olympischen Spielen in Mailand beide Endläufe in der Team-Verfolgung verloren.

Bei den Frauen verteidigte Kanada seinen Titel von Peking 2022 mit Erfolg, bei den Männern gewann Italien. Die Gastgeber-Nation löste damit nach bisher zehn Bewerben im Sparten-Medaillenspiegel mit dreimal Gold die zweimal siegreichen Niederlande an der Spitze ab. Bronze ging an Chinas Männer und Japans Frauen.

