Lamparter: "Wäre sinnlos, mich über Silber zu ärgern"

Johannes Lamparter hat in der Nordischen Kombination mit Silber von der Großschanze für die 16. Medaille Österreichs bei den Olympischen Spielen 2026 gesorgt.

Olympia 2026 - alle Medaillen für Österreich im Überblick >>>

Der Traum von der Goldmedaille im zweiten Wettkampf der Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo war lange am Leben, bis Jens Luraas Oftebro mit zwei Attacken auf der Schlussrunde die entscheidende Lücke zum Tiroler erlief.

Der Norweger krönte sich zum ersten Doppel-Olympiasieger in der Nordischen Kombination seit Samppa Lajunen (FIN) 2002 in Salt Lake City.

Normalschanzen-Silber war emotionaler

Große Jubelstürme löste Silber beim Überqueren der Ziellinie zwar nicht aus, doch von Ärger oder gar Frust war bei Lamparter keine Spur.

"Ich bin schon sehr zufrieden. Man arbeitet den ganzen Sommer darauf hin, dass Körper und Geist in der Verfassung sind. Daher wäre es sinnlos, mich über Silber zu ärgern", sagte der 24-Jährige im "ORF"-Interview.

Silber im Normalschanzen-Bewerb sei aus dem Grund emotionaler gewesen, "weil es einfach die erste Olympia-Medaille war. Aber man gewinnt nicht jeden Tag Medaillen, daher bin ich sehr happy mit dem Job, den ich heute gemacht habe."

Olympia 2026 - Medaillenspiegel >>>

"Habe mitgekriegt, dass Jens mit mir spielt"

Wie nach dem Sprung schon angekündigt, begann Lamparter den Langlauf über 10 Kilometer sehr schnell.

Schon nach 1,2 Kilometern hatte der Österreicher einen Vorsprung von 12,6 Sekunden auf Sprungleader Ryota Yamamoto herausgeholt. Der Japaner war acht Sekunden vor ihm gestartet.

Er hatte nicht damit gerechnet, dass er Oftebro damit überraschen könne: "Ich habe mitgekriegt, dass der Jens mit mir spielt. Er hat die anderen ausgenutzt, dass sie die Führungsarbeit machen."

Viel mehr ging es darum, die Verfolgergruppe so klein wie möglich zu halten, um den Kreis der Medaillen-Anwärter zu reduzieren. "Ich bin die ersten zwei Runden nicht auf 100 Prozent, aber schon auf Zug gelaufen. So ist die Gruppe nicht allzu groß geworden."

Oftebro zog sich im Windschatten heran

Im Windschatten der Konkurrenz arbeitete sich Oftebro im Laufe der zweiten Runde an Lamparter heran. Der Gesamtweltcup-Leader musste anerkennen, nicht im Alleingang zu möglichem Gold laufen zu können.