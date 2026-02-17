Die Startliste für den Olympia-Slalom der Frauen

Am Mittwoch geht es ein letztes Mal um Gold, Silber und Bronze für die alpinen Ski-Frauen. Durchgang eins des Olympia-Slaloms beginnt um 10 Uhr (zum LIVE-Ticker >>>).

Eröffnet wird der Bewerb von Lara Colturi aus Albanien. Als erste Österreicherin wird Katharina Truppe mit Startnummer vier in den Slalom gehen. Dazwischen kommen noch Paula Moltzan (2) und Kranjska-Gora-Siegerin Camille Rast (3). Die Schweizerin ist die einzige Fahrerin, die Mikaela Shiffrin in dieser Saison schlagen konnte.

Wendy Holdener hat Startnummer fünf, Lena Dürr kommt mit der sechs und Mikaela Shiffrin (7) beschließt die absolute Topgruppe.

Die weiteren Österreicherinnen

Team-Kombi-Olympiasiegerin Katharina Huber (8) kommt direkt nach der großen Favoritin aus den USA und eröffnet die zweite Gruppe.

Katharina Gallhuber (20) und Lisa Hörhager (27) haben hohe Nummern.

Die Startliste für den Slalom: