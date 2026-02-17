NEWS
Neuer Termin für Slopestyle-Finale mit Anna Gasser steht fest
Nach der Absage am Dienstag wird das Finale nun am Mittwoch durchgeführt.
Anna Gasser kennt nun den Termin für ihren letzten großen Auftritt bei den Olympischen Spielen!
Aufgrund des starken Schneefalls in Livigno musste das ursprünglich für Dienstag angesetzte Snowboard Slopestyle-Finale abgesagt werden (Alle Infos >>>).
Wie nun feststeht, wird der Bewerb am Mittwoch, den 18. Februar um 14:30 Uhr (im LIVE-Ticker >>>) nachgetragen. Diese Entscheidung wurde am späten Dienstagnachmittag im Rahmen des Team Captains-Meetings getroffen.
Gasser bestreitet im Slopestyle ihren letzten Auftritt bei Olympischen Winterspielen. In der Qualifikation hatte die Kärntnerin den fünften Platz belegt.