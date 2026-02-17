NEWS

Neuer Termin für Slopestyle-Finale mit Anna Gasser steht fest

Nach der Absage am Dienstag wird das Finale nun am Mittwoch durchgeführt.

Anna Gasser kennt nun den Termin für ihren letzten großen Auftritt bei den Olympischen Spielen!

Aufgrund des starken Schneefalls in Livigno musste das ursprünglich für Dienstag angesetzte Snowboard Slopestyle-Finale abgesagt werden (Alle Infos >>>).

Wie nun feststeht, wird der Bewerb am Mittwoch, den 18. Februar um 14:30 Uhr (im LIVE-Ticker >>>) nachgetragen. Diese Entscheidung wurde am späten Dienstagnachmittag im Rahmen des Team Captains-Meetings getroffen.

Gasser bestreitet im Slopestyle ihren letzten Auftritt bei Olympischen Winterspielen. In der Qualifikation hatte die Kärntnerin den fünften Platz belegt.

Zum Abschied ein Traum: Anna Gassers letzter großer Run >>>

Snowboard Slopestyle Anna Gasser Wintersport Olympische Winterspiele Cortina d'Ampezzo Mailand Olympische Spiele 2026 Olympia 2026 Snowboard - Olympia 2026