ÖSV-Staffel schlägt sich bei Eders letztem Olympia-Start wacker

27 Mal ist Simon Eder bei Olympischen Winterspielen an den Start gegangen. Der Staffel-Bewerb der Biathleten in Antholz war nun sein letzter Auftritt unter den fünf Ringen.

Dort erreicht der 42-jährige Salzburger mit seinen ÖSV-Kollegen Dominik Unterweger, Fabian Müllauer und Patrick Jakob den zehnten Platz.

"Es war cool. Die Atmosphäre war top. Ich habe geschaut, dass das Rennen gut passt, aber es war saulangsam", erklärt Eder nach zwei Stehend-Fehlschüssen.

Eder feiert in einer Woche seinen 43. Geburtstag, er brachte es in seiner langen Karriere unter anderem auf zweimal Olympia-Staffelsilber (2010, 2014).

Müllauer mit starker Leistung

Das rot-weiß-rote Quartett überzeugt vor allem am Schießstand, leistet sich nur sieben Nachlader. Dass es erstmals in dieser Saison für ein Top-Ten-Resultat reicht, war vor allem Müllauer zu verdanken, der eine starke Laufleistung hinlegte und nur einen Nachlader benötigte.

"Ich habe mir im letzten Rennen Selbstvertrauen auf dem Schießstand geholt, und auf der Loipe habe ich es auch drauf. Ich bin sehr zufrieden", agt der 23-jährige Salzburger.

Schlussläufer Jakob geht sogar als Sechster auf die letzte Runde, dort gehen dem 29-jährigen Tiroler jedoch die Körner aus. Am Ende belegt Österreich den zehnten Platz (+3:03,3 Minuten).

Norwegen entthront

Gold schnappt sich Frankreich (1+9), obwohl Startläufer Fabien Claude seinen Teamkollegen mit einer Strafrunde eine schwere Bürde mitgibt.

Emilien Jacquelin bringt die Franzosen jedoch sofort wieder in Führung, Einzel-Olympiasieger Quentin Fillon-Maillet und Eric Perrot halten den entthronten Titelverteidiger Norwegen (0+6/+9,8 Sekunden) auf Abstand.

Die Bronzemedaille geht an Schweden (+57,5), das wie Norwegen nur sechs Mal nachladen muss.