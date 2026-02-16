NEWS

Olympia LIVE: Österreichische Medaillen-Chancen am Montag

Gelingt am Montag die nächste Medaille für Österreichs Olympia-Team? LIVE-Infos:

Olympia LIVE: Österreichische Medaillen-Chancen am Montag Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der Montag bietet in Mailand und Cortina d'Ampezzo wieder einige spannende Medaillen-Entscheidungen.

Los geht es um 10:00 Uhr mit dem ersten Durchgang des Männer-Slaloms. Um 13:30 Uhr erfahren wir dann im zweiten Durchgang, ob Manuel Feller und Co. eine Medaille liefern können.

Zeitgleich starten um 10:00 Uhr die österreichischen Zweier-Bobs, gesteuert von Markus Treichl und Jakob Mandlbauer, in die Olympischen Spiele. Der zweite Lauf findet um 11:55 Uhr statt.

Nico Andermann ist um 11:15 Uhr wieder im Shorttrack im Einsatz, diesmal über 500 Meter.

Um 19:00 Uhr bietet sich im Super-Teambewerb für Jan Hörl und Stephan Embacher die letzte Chance auf ein österreichisches Edelmetall bei den Skispringern. Zudem kämpft Lara Wolf um 19:30 Uhr im Ski-Freestyle-Big-Air um eine Medaille.

Zeitplan und Kalender der Olympischen Spiele 2026 >>>

Der aktuelle Olympia-Medaillenspiegel >>>

In unserem LIVE-Ticker verpasst ihr nichts:

Mehr zum Thema

Olympia LIVE: Svancer in der Big-Air-Quali

Olympia LIVE: Svancer in der Big-Air-Quali

Olympia
2
Olympia-Halbzeit: Die Medaillen-Chancen in Woche zwei

Olympia-Halbzeit: Die Medaillen-Chancen in Woche zwei

Olympia
Olympia LIVE: Eishockey-Action bei USA gegen Dänemark

Olympia LIVE: Eishockey-Action bei USA gegen Dänemark

Olympia
Stecher verärgert: "Wird von anderen Nationen was angezettelt"

Stecher verärgert: "Wird von anderen Nationen was angezettelt"

Olympia
Olympia heute: Slalom der Männer

Olympia heute: Slalom der Männer

Olympia
Slalom-Vizeweltmeister überrascht mit Rücktritt während Olympia

Slalom-Vizeweltmeister überrascht mit Rücktritt während Olympia

Olympia
Olympia: Startliste für den Slalom der Männer

Olympia: Startliste für den Slalom der Männer

Olympia
6

Kommentare

Wintersport Olympische Winterspiele Cortina d'Ampezzo Mailand Olympische Spiele 2026 Olympia 2026 Skispringen Ski Alpin Biathlon Eisschnelllauf Skeleton Langlauf Freestyle