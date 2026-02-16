Olympia LIVE: Österreichische Medaillen-Chancen am Montag

Der Montag bietet in Mailand und Cortina d'Ampezzo wieder einige spannende Medaillen-Entscheidungen.

Los geht es um 10:00 Uhr mit dem ersten Durchgang des Männer-Slaloms. Um 13:30 Uhr erfahren wir dann im zweiten Durchgang, ob Manuel Feller und Co. eine Medaille liefern können.

Zeitgleich starten um 10:00 Uhr die österreichischen Zweier-Bobs, gesteuert von Markus Treichl und Jakob Mandlbauer, in die Olympischen Spiele. Der zweite Lauf findet um 11:55 Uhr statt.

Nico Andermann ist um 11:15 Uhr wieder im Shorttrack im Einsatz, diesmal über 500 Meter.

Um 19:00 Uhr bietet sich im Super-Teambewerb für Jan Hörl und Stephan Embacher die letzte Chance auf ein österreichisches Edelmetall bei den Skispringern. Zudem kämpft Lara Wolf um 19:30 Uhr im Ski-Freestyle-Big-Air um eine Medaille.

