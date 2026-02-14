GOLD! Flock krönt sich zur Skeleton-Olympiasiegerin

Österreich hat die vierte Goldmedaille bei den Olympischen Winterspielen 2026!

Janine Flock fährt im Skeleton-Bewerb vor den beiden Deutschen Susanne Kreher (+0,30 Sekunden) und Jacequeline Pfeifer (+0,44) überlegen zum Olympia-Sieg. Hannah Neise, die 2022 in Peking Gold gewann, bleibt nur der vierte Platz (+1,15).

2018 hatte Flock eine Medaille als Führende nach drei Läufen noch um zwei Hundertstelsekunden verpasst. Bei ihrem Olympia-Debüt 2014 in Sotschi war die Tirolerin Neunte geworden, in Peking kam die 36-Jährige nicht über Rang zehn hinaus.

Nun hat die vierfache Europameisterin ihr erstes Edelmetall unter den fünf Ringen gewonnen - und das glänzt gleich in Gold.

Im Skeleton hat Österreich in der Olympia-Geschichte indes erst ein Mal eine Medaille eingefahren. 2002 eroberte Martin Rettl Silber in Salt Lake City.